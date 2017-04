Tras los incidentes, santacruceños volvieron a marchar en Río Gallegos

Cientos de personas volvieron a manifestarse este sábado frente a la residencia de la gobernación de Santa Cruz, luego de que el viernes por la noche trabajadores estatales exigieran el pago de sueldos adeudados en una marcha que terminó con incidentes.La concentración comenzó cerca de las 18 en las calle Kirchner y San Martín y, desde allí, marcharon hacia la Casa de Gobierno, en forma pacífica y con banderas argentinas.Entre los carteles de los manifestantes denunciaron el "vaciamiento" de la salud pública y la educación, con cánticos que exigían la renuncia de la gobernadora Alicia Kirchner.La movilización fue convocada por los gremios docentes, judiciales, estatales provinciales y de la salud que integran la Mesa de Unidad Sindical (MUS) de Santa Cruz junto con los movimientos de jubilados provinciales.Anoche, cientos de personas se concentraron en la puerta de la residencia, donde estaba la gobernadora y la expresidente Cristina de Kirchner, para exigir el pago de sueldos adeudados, tras lo que la manifestación terminó con disturbios.La exmandataria denunció que se trató de "un ataque planificado y organizado por hombres de Cambiemos en la provincia" y apuntó a una campaña cuya consigna es "cortar la cabeza de Alicia Kirchner y colgarla como un trofeo".Luego de los incidentes que se produjeron cuando un grupo de manifestantes intentó ingresar a la casa, en la que también se encontraba la exmandataria Cristina de Kirchner, el presidente Mauricio Macri se pronunció a través de su cuenta de Twitter."Muy grave el ataque a la residencia de la gobernadora Kirchner. Repudiamos la violencia como método, siempre", sostuvo el líder del PRO.El diputado nacional del FpV por Santa Cruz, Máximo Kirchner, cuestionó el mensaje del mandatario y dijo en declaraciones aque "hay cinismo e hipocresía. Es él y su alter ego, Marcos Peña, quienes siempre están detrás de estas cosas. Uno puede tener la misma actitud de teflón del gobierno nacional pero es obvio que hay un problema en la provincia y tiene explicaciones objetivas y subjetivas depende de la mirada política que se tenga. No creo en la palabra del Presidente. Se montó un teatro de operaciones en la provincia y estaba claro quién transmitía en vivo y quién sabía lo que iba a pasar"."Desde ayer temprano se entró a operar a través de las redes diciendo que Cristina iba a lanzar su candidatura como senadora nacional por Santa Cruz y que Florencia iba a ser candidata a diputada por la provincia. A partir de eso se montó una operación que concluye una vez que ellos ven ingresar a Cristina con su nieta, que va a visitar a Alicia que hace mucho no se veían, y empiezan a rodear 200 o 300 personas la residencia oficial", explicó.La expresidente Cristina de Kirchner mostró este sábado a través de un video que subió a su cuenta de Twitter cómo quedaron los exteriores de la residencia de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, tras la protesta protagonizada anoche por trabajadores estatales.La exmandataria expresó: "Si esto hubiera ocurrido en la Residencia de Olivos, ¿cuáles serían los titulares?" y apuntó a Mauricio Macri: "El presidente de la Nación es el primer y gran responsable de que haya paz social y educación"."Éramos, cinco mujeres solas. ¿Qué hubiera pasado si estos violentos hubieran entrado a esta casa donde había una nena de apenas 18 meses?", continuó.La expresidente describió cómo tuvieron que desarmar un living de ingreso a la casa para apostar los sillones y una mesa contra la puerta de entrada que supuestamente los manifestantes estaban intentando forzar, según explicó."Montaron una escena con los medios de comunicación, con los dirigentes de Cambiemos y de partidos de ultra izquierda en la provincia", aseguró la ex mandataria y se preguntó qué ocurriría si algo así se desencadenara en la residencia presidencial de Olivos.

Mientras Cristina mostraba en el video los destrozos en la residencia santacruceña -"hasta excremento nos tiraron", dijo- señaló también que "nadie está en contra de que la gente se manifieste", en tanto diferenció la manifestación de ayer de las realizadas en la Ciudad de Buenos Aires, donde no se atacó ni la residencia presidencial ni la Casa Rosada, subrayó.Sobre la situación económica de Santa Cruz, reafirmó que Alicia Kirchner recibió "una provincia quebrada" que hoy "necesita ayuda del gobierno nacional" para pagar sueldos, "como otras provincias".En este sentido comentó que si bien hay una "superpoblación de la administración pública" provincial, la gobernadora entiende que no puede echar gente porque no podrían conseguir trabajo, dada la falta de industrialización que tiene Santa Cruz.En este punto le reprochó al gobierno nacional que tenga "paralizadas" las represas del Río Santa Cruz, "que no sólo son para Santa Cruz sino para todos los argentinos".Finalmente la ex presidenta sostuvo que "es una obligación del Presidente de la Nación garantizar la paz social, no solamente en la Capital Federal sino en todo el país" porque "el Presidente es quien mayor poder tiene, y es también quien mayores responsabilidades"."Está no es la Argentina que prometieron. Esta no es la Argentina que dijeron que venían a unir", concluyó la mandataria.