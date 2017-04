Analizan con la Mesa de Enlace el Inmobiliario Rural

Solicitaron aclaraciones sobre la aplicación de alícuotas y avalúos en el impuesto Inmobiliario Rural, como así también consultas sobre la estructura impositiva que involucra al sector.



En respuesta a dicha nota que habían presentado las entidades que forman parte de la Mesa de Enlace, se realizó la convocatoria que fue presidida por el ministro de Economía, Hugo Ballay, junto al director Ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Sergio Granetto, ante quienes los dirigentes evacuaron las consultas contenidas en el petitorio.



Al término del encuentro el titular de ATER valoró "la actitud de diálogo e intercambio que hubo en la mesa, fue una reunión muy productiva". Granetto explicó que se plantearon distintas cuestiones. "Uno de los temas analizados fue la aplicación del impuesto Inmobiliario Rural, donde se corroboró que no ha habido ningún tipo de error en la liquidación y que el incremento de la emisión total había sido de un 38% en promedio y por otro lado también contrastamos la aplicación de un tope del 55% a todas las partidas".



El titular de la administradora tributaria también señaló: "Se plantearon algunos casos puntuales que tienen que ver con los avalúos con lo cual se conformó una mesa técnica para su análisis con intervención del Ministerio de la Producción, por lo que se va a estar dando en los próximos días en el ámbito del Ministerio y con presencia de las entidades".



En el mismo sentido, agregó: "Se analizaron cuestiones relacionadas con el Impuesto a los Ingresos Brutos, algunas situaciones de fiscalizaciones a grandes empresas agropecuarias donde se ha detectado evasión a la Provincia y en este caso, también quedó conformado un espacio de diálogo y de intercambio".



Temas pendientes



El presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), Raúl Boc-ho, habló al término del encuentro. "Fue una reunión positiva teniendo en cuenta que siempre cuando uno se sienta a conversar se aclaran las dudas e incógnitas. Uno de los temas que nos preocupan son los montos del impuesto Inmobiliario Rural y se coordinó una nueva reunión técnica para los próximos días para continuar trabajando estas cuestiones".



En tanto Walter Feldkamp de la Sociedad Rural Argentina (SRA), comentó: "Planteamos subir el mínimo no imponible de Ingresos Brutos a la producción y quedaron en agenda otros puntos como son la adhesión de la provincia a la Ley Pymes, (la exención de) el pago de Ingresos Brutos y Sellos a la compra de maquinarias e insumos de producción".



Por la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco) participó Gonzalo Alvarez Maldonado, quien señaló: "Le transmitimos la preocupación del sector cooperativo en lo que respecta a Ingresos Brutos y solicitamos que se aplique de manera igualitaria para toda la actividad intermediaria y de la comercialización, esperamos contar con una solución en los próximos días", añadió.



Por último el director de Federación Agraria Argentina (FAA), Elbio Guía, expresó: "Estas reuniones siempre sirven porque uno va evitando todas las distorsiones que pueda haber con los avalúos y demás. Quedan cuestiones pendientes sobre las que continuaremos dialogando como es lo de Ingresos Brutos porque consideramos que no hay que aumentar la base tributaria, celebramos el 38 % de promedio con un 55% de máximo y también el impuesto a la Herencia donde esperamos novedades".



Granetto reiteró: "El intercambio fue positivo, se analizaron cuestiones de decisiones políticas que el ministro comunicó al respecto. Por otro lado nos reunimos con todas las cooperativas de Fedeco así que estamos recepcionando cuestiones y a disposición, pero ratificando la necesidad de la provincia de ampliar la base tributaria que ha sido uno de los encargos del gobernador, y en eso estamos trabajando".