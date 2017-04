Docentes técnicos rechazaron la oferta salarial del Gobierno

Foto 1/2 Foto 2/2

Este viernes se realizó el Congreso de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), donde los docentes nucleados en dicho sindicato resolvieron rechazar "por insuficiente" la oferta salarial que el Gobierno presentó y que ofrece una mejora del 21 por ciento.



Así lo confirmó a Elonce TV, Andrés Bessel, secretario general del gremio, quien señaló que también se ratificó la pertenencia al Frente Sindical Docente.



En el congreso también se debatió acerca de "los descuentos y la carga de los directivos que ha producido una pequeña batalla interna por la carga o no de los días de inasistencia, lo cual es necesario que se solucione lo antes posible", señaló el dirigente. En tal sentido, dio cuenta que "si bien hay una devolución, en algunas localidades la información no ha llegado clara, y hay compañeros que hasta el momento no han percibido sus haberes por más que han asistido a sus lugares de trabajo".



Consultado sobre si habrá medidas de fuerza, Bessel explicó que se discutirá junto con AGMER, SADOP y UDA "los pasos a seguir y en las asambleas se decidirá qué es lo más conveniente". Elonce.com