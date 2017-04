Denunciaron a ex intendente entrerriano por fraude a la administración pública

La Justicia entrerriana investiga por estas horas una denuncia presentada por el Municipio de Los Charrúas contra tres personas presuntamente involucradas en una obra pública que se cobró pero que no está realizada en su totalidad.A raíz de esta denuncia, que además tomó intervención el Tribunal de Cuentas de la provincia, el fiscal imputó en la causa al ex presidente municipal Rubén Chaparro del FpV, a un joven Maestro Mayor de Obras, oriundo de la localidad, responsable de la inspección de los trabajos; y a un empresario de la ciudad de Concordia que debía llevar adelante los trabajos.Según la información aportada apor fuentes judiciales, esta semana el fiscal de la causa, acompañado de peritos especializados realizaron excavaciones para comprobar si efectivamente esas cuadras que fueron presentadas en la denuncia cuentan con el tendido de red cloacal y cordón cuneta como dicen los certificados de obra.Para dicha obra se habrían recibido fondos del ENOSA, un organismo nacional, a través del Programa ¨Mas Cerca¨ entre el año 2013 y 2015. Según los planos y el detalle de obra, se debían llevar adelante dos obras. Una consistente en 1.875 metros lineales de cloacas, 14 bocas de registro y alrededor de 300 conexiones domiciliarias. La obra fue terminada (en los papeles) firmándose la finalización y recepción de la misma por parte del ex intendente y del responsable de Inspección. Faltó realizar la mitad de esa obra que fue cobrada en su totalidad. Aproximadamente $1.200.000 (un millón doscientos mil pesos).La otra obra consistía en 1.576 metros de cordón cuneta, más algunos badenes, valuado todo en $1.400.000 (un millón cuatrocientos mil pesos). De esta obra también fue realizado un 50% aproximadamente, aunque los certificados de obra afirman que fue totalmente concluida. A la empresa le falto cobrar la última parte del dinero. Vale recordar que estos importes corresponden al valor de la obra al año 2013.Los dos proyectos se hicieron sin licitación, con una ordenanza sancionada por el municipio, haciendo un concurso de precios cerrado con cuatro empresas, de las cuales dos no cotizaron. Llamativamente el empresario que hizo la obra, en un proveedor habitual del municipio durante toda esa gestión, que también mes a mes facturaba distintos servicios. Este empresario, estuvo relacionado hace algunos años en una causa cuando el Colegio de Abogados de Concordia compró un edificio, que originó una resonante causa judicial.En lo que respecta a Los Charrúas, esta causa está en la fiscalía del Doctor José Arias, quien dictó la imputación de los tres acusados. El ex intendente debía presentarse a declarar el pasado lunes y no lo hizo, aunque podría hacerlo en estos días, mientras que el joven Maestro Mayor de Obras declaró y nombró a su abogado defensor. En las pericias llevadas adelante días pasados acompaño a la inspección el empresario que realizó parte de esas obras.