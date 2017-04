Salidas anticipadas: Polémica por el poder que tendría el Servicio Penitenciario

El procurador penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo, y una significativa cantidad de especialistas y ONGs criticaron en el Senado el proyecto para reformar el régimen de salidas anticipadas al advertir que le da "poder absoluto" al Servicio Penitenciario mientras acota el rol de la Justicia.Durante el debate de la iniciativa en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, las únicas voces a favor fueron las de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, quien destacó como punto fuerte de la reforma "la incorporación de la víctima al proceso penal con un papel central".En cambio, los otros, entre ellos Mugnolo, quien pidió a los senadores que realicen un "análisis detenido para modificar el proyecto" y advirtió que en caso de ser aprobado como está,"La ley 24.660 fue votada para evitar excesos del Servicio Penitenciario" y "parece que estamos volviendo a la época en la cual el Servicio Penitenciario hacía con las personas lo que quería", consideró el funcionario.Así aludió al hecho de que el proyecto para modificar la ley 24.660 -que regula la ejecución de la pena y las formas de excarcelaciones- señala queTambién determina que el juez de ejecución puede otorgar la libertad condicional cuando cuente con los informes fundados del organismo técnico criminológico, del Consejo Correccional del establecimiento y de la dirección del establecimiento penitenciario que pronostiquen en forma individualizada su reinserción social".Mugnolo evaluó que al mismo tiempo el proyecto acota el rol de los jueces porque, según pronosticó, "va a terminar con la Justicia de ejecución" y sostuvo queEn la misma línea, se quejó porque la falta de recursos en esos juzgados: "Hay dos jueces de ejecución nombrados hace dos años a los que no les dieron ni una silla", sostuvo.A su turno, el juez de ejecución Marcelo Peluzzi opinó que con estas modificaciones a la ley 24.660 sería necesaria la "creación de más penales para soportar la carga de nuevos detenidos", mientras que el juez de Cámara en lo Penal Contravencional Sergio Delgado advirtió: "Con esto están derogando la libertad condicional".En tanto, la coordinadora del Equipo de Política Criminal y Violencia en el Encierro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Eva Asprella, sostuvo que hay que "quitarle poder al Servicio Penitenciario" al advertir sobre diversas irregularidades en ese sistema., agregó, en alusión a los supuestos sobornos que podrían pagarse para contar con una evaluación favorable que permita acceder al beneficio de la excarcelación.Por su parte, el representante de la Comisión Provincial por la Memoria Roberto Cipriano lamentó que "esta reforma se presente como una solución a los delitos" y opinó que "esto es vender humo", al tiempo que señaló que "si se aprueba el proyecto va a profundizar los problemas" en las cárceles.La secretaria académica de la Maestría en Comunicación y Criminología de la Universidad de La Plata, Azucena Racosta, calificóEntre los expositores estuvo también la presidenta de la agrupación "Yo No Fui" (que representa a mujeres detenidas), María Medrano, quien también señaló como un problema que el proyecto "le da más poder al Servicio Penitenciario".Además, Medrano sostuvo que la iniciativa "viola el principio de resocialización, desconoce tratados internacionales a los que suscribió la Argentina y agrava las condiciones de detención".La representante de la agrupación remarcó que con este sistema que propone el proyecto "da lo mismo estudiar o trabajar" dentro de la cárcel y criticó, además, la variedad de delitos que se incluyen entre los que impedirían el acceso a la salida anticipada."¿Le vas a dar a las mujeres que venden drogas en un kiosquito el mismo trato que a un tipo que mata mujeres?", interrogó Medrano.El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Pedro Guastavino, del PJ-FPV, indicó hoy que el cuerpo volverá a reunirse la semana próxima "para definir el dictamen" del proyecto que modifica el régimen de salidas anticipadas, pero en el bloque no descartan hacerle cambios y devolverlo a la Cámara de Diputados."La semana que viene nos reuniremos los miembros de la comisión para definir el dictamen", aseguró Guastavino luego de la jornada en la que la comisión oyó las opiniones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y de casi una treintena de invitados.No obstante, y a pesar de que el último martes Bullrich aseguró que había acordado con los senadores de Cambiemos y del PJ-FPV que el proyecto fuera aprobado la semana siguiente, en la bancada mayoritaria del Senado no se descarta ahora hacerle cambios a la iniciativa, lo que obligaría a devolverla a Diputados.Hasta el momento, había consenso suficiente entre el oficialismo y la oposición para firmar el dictamen del proyecto la semana próxima y, en lo posible, votarlo casi inmediatamente, pero la cantidad de críticas que recibió el proyecto abrió una incógnita sobre esa hoja de ruta.Si bien ratificó la intención de emitir dictamen el martes, al ser consultado sobre si habría modificaciones Guastavino respondió: "Somos la cámara revisora, las podemos hacer".Por su parte, uno de los senadores del PJ-FPV que siguió de cerca el debate de este miércoles deslizó a NA que intentará que se le hagan varios cambios a la iniciativa, aunque pidió reserva de su nombre para no adelantarse a los hechos.