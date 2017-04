Bordet ratificó el compromiso de "no ajustar a costa de salarios o de despidos"

Política Bordet destacó los alcances del Acuerdo Federal de Energía

El gobernador Gustavo Bordet se refirió al pedido de autorización a la Legislatura para que la provincia tome endeudamiento por 150 millones de dólares que es cuestionado por un sector de la oposición. Defendió su solicitud con una reseña de la situación financiera de la provincia y de las medidas de ajuste del gasto que están siendo tomadas. "Acá no hay milagros: o se aumentan los impuestos o se reduce el gasto", manifestó."Tal como manifesté en reiteradas oportunidades,, con grandes déficits tanto fiscal como de caja, y con muchas dificultades para sortear la situación", introdujo el mandatario, al tiempo que evocó "momentos muy complejos" entre los que destacó el mes de diciembre de 2015, a poco de asumir en el cargo.En diálogo con el programa En el 2000 también (FM Litoral) el gobernador aseguró que desde entonces se trabaja para revertir la situación, pero advirtió: "En esto no hay milagros: o se aumentan los impuestos o se reduce el gasto". Aclaró luego que se tuvo "la precaución de no aumentar aún más la presión fiscal" y de cumplir con el compromiso de ""."No despedimos a nadie y ningún trabajador público gana menos que la inflación en la provincia de Entre Ríos", graficó. No obstante, indicó que, en pos de reducir el gasto público, se trabajó "en elBordet recordó que el año pasado se previó un endeudamiento de 750 millones de dólares y que solamente se usaron este año 350 millones, de los cuales 150 millones se destinaron a pagar créditos a corto plazo. "Fue para poder cubrir el año pasado, cuando aún no habíamos accedido al crédito internacional, habida cuenta del cambio de gobierno en Estado Unidos y las altas tasas", precisó."Lo que estamos pidiendo ahora es una autorización para un endeudamiento que corresponde para este año", aclaró el mandatario. También puntualizó que pretende con este recurso poder dar continuidad a una política implementada en los últimos meses que apunta a pagar todas las deudas a corto plazo, es decir las Letras de Tesorería. "Hemos pagado 560 millones por este concepto", detalló, al tiempo que marcó que se llegó a generar en este rubro un interés del 39 por ciento, que hoy bajó al 25 por ciento.Explicó luego que lo que se pretende hacer con los 150 millones para los que se solicitó autorización es pagar esos compromisos y conseguir autorización para tomar deudas a más largo plazo "a tasas del 8 o del 10 por ciento"."Esto forma parte de lo que está ocurriendo en todas las provincias y en el país. Hay provincias que tienen un endeudamiento muy superior al de Entre Ríos como, por ejemplo, Buenos Aires. Y ni hablar del gobierno nacional, que permanentemente se endeuda para cubrir el déficit fiscal", comparó el mandatario.Respecto al conflicto con el sector docente, el gobernador reiteró que "se trabajó y se hizo el esfuerzo para llegar a la propuesta de incremento del 21%" para la cual "antes hubo que estudiar de dónde van a salir esos fondos, ya que sería irresponsable hacer la oferta sin saber cómo hacer frente a esas erogaciones"."Nos tomamos tiempo para elabora la propuestaa porque tuvimos que determinar de dónde iban a salir esos recursos y este es el máximo esfuerzo posible. Entiendo que los gremios se tomarán su tiempo para analizarla", minimizó, en relación al rechazo expresado desde algunos sectores sindicales."Estamos dispuestos a seguir buscando entendimientos, pero lo importante es que los chicos estén en las aulas. Que no se interrumpa el ciclo lectivo porque genera un enorme perjuicio y contribuye a agrandar más la brecha entre educación pública y educación privada", pidió, al tiempo que resaltó: "Hemos dado muestras de buena voluntad, tolerancia y respeto".Por último Bordet calificó de "intrascendente" a la paritaria nacional que reclaman los gremios. "Acá a los acuerdos los hacemos siempre en la provincia y seguirá siendo de esta manera", explicó finalmente.