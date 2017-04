Desde la próxima semana, los museos nacionales serán gratuitos para todos

El actual secretario de Patrimonio del Ministerio de Cultura de la Nación, Marcelo Panozzo, confirmó a La Nación que desde la próxima semana el ingreso para todo el público a los museos nacionales será gratuito.



La resolución que fue publicada hoy en el Boletín Oficial generó mucha confusión, a tal punto que varios medios informaron de manera contraria. La medida causó revuelo entre la oposición, especialmente en el Frente para la Victoria, desde el cual se acusó al ministerio que encabeza Pablo Avelluto de derogar la gratuitidad del ingreso a jubilados y niños.



"La resolución nueva exime a todo el mundo el pago de tarifas y aranceles al público. Desde la semana que viene, los museos nacionales son gratis", aclaró Panozzo, quien aseguró que según ellos la resolución es clara pero que "si se presta a confusión produciremos una aclaratoria de la resolución en los próximos días".



La medida publicada hoy reemplaza a la resolución 348/2009 de la entonces secretaría de Cultura, a cargo de Jorge Coscia, a través de la cual se establecía el valor de la entrada en $5 y se eximía del pago a jubilados, niños y delegaciones escolares.



La última semana, cuando se designaron nuevos directores de museos elegidos por concurso, Panozzo había anticipado la medida que se publicó hoy y había dicho que "algunas muestras o espectáculos" que sí podrían ser arancelados.



También había adelantado que el Gobierno lanzará una campaña de concientización para que quienes van a los museos los ayude con bonos contribución de dos rangos distintos: uno con un valor cercano a la entrada promedio que se cobra hoy (unos $25) y otro algo más caro, pero no más que una entrada de cine.



"Por supuesto que algunas muestras se cobrarán y ojalá tengamos muchas que deban ser cobradas, como la actual de Xul Solar, que pudo haber tenido una entrada paga", dijo Panozzo, antes de la polémica.



El comunicado del Gobierno



Exención de pago de tarifas y aranceles para visitar los museos nacionales



Mediante la Ley N° 17.321 y su modificatoria, se autorizó al Estado Nacional a cobrar tarifas y aranceles al público para su ingreso a los museos nacionales, con destino a contribuir a la adquisición de obras artísticas, históricas o científicas y a la conservación, ampliación, equipamiento, refacción y modernización de los edificios y recintos.



En ejercicio de tal autorización, la ex SECRETARÍA DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, por Resolución N° 348 del 3 de septiembre de 2009, fijó un valor para dichas tarifas y aranceles, manteniendo la gratuidad para los menores de DOCE (12) años, jubilados y delegaciones escolares, como así también para el público en general durante UN (1) día de la semana.



Ahora, mediante la Resolución Nº 268 del 17 de abril de 2017 (B.O.19-4-17), a fin de promocionar la concurrencia a los museos, se ha dispuesto dejar sin efecto la Resolución Nº 348/09, y en consecuencia ya no se cobran tarifas o aranceles para el ingreso del público a los museos nacionales, tanto al público en general como tampoco a los menores de DOCE (12) años, jubilados y delegaciones escolares.