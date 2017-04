Advierten que "entre 10 a 25 comercios chicos" cierran por mes en Concordia

"Al comercio pequeño cada día se le hace más difícil mantener las puertas abiertas", comenzó señalando a Diario Río Uruguay el titular del Centro de Industria, Comercio, Industria y Servicios de Concordia, Diego Lago.



El representante mercantil señaló que "faltan herramientas para que puedan oxigenar al pequeño comerciante y a la actividad en general". Además, "no se tiene en cuenta la cantidad de trabajo que generan las pymes, y sobre todo los pequeños comerciantes".



En ese sentido, Lago insistió con que ? a nivel nacional ? no se crean las políticas necesarias para ayudar a las firmas más pequeñas. "Cuando nos enteramos de alguna herramienta nueva, por ejemplo en lo crediticio, nos enteramos luego que las garantías son muy difíciles de conseguir", detalló el comerciante. Por otro lado, "en lo tributario no hay ningún tipo de oxigenación", aseguró.



Cierres



Si bien aclaró que es una variable de muy difícil cálculo porque "nadie te avisa cuando cierra sus puertas", el dirigente se arriesgó a dimensionar que "entre 10 y 25 comercios chicos están cerrando por mes".



Con estos números, consideró la realidad de la actividad como "alarmante". Lago contextualizó la tendencia negativa a que "no tienen forma de cómo seguir", y remató con que "uno puede poner fuerzas, pero tampoco al extremo porque después no podes pagar las deudas impositivas que te quedan y te complicás la vida".