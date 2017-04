En Concordia se deberá pedir autorización para realizar fiestas privadas

La norma, impulsada por el Ejecutivo Municipal presidido por el Intendente Enrique Cresto, tiene como objetivo prevenir problemas que pudieran derivarse de la realización de eventos que carecen de controles, al no contar con las habilitaciones de seguridad y con las autorizaciones municipales correspondientes. Fue aprobado por mayoría con 11 votos a favor y 1 voto en contra del Concejal Esteban Benítez, que presentó otro proyecto.



También en la sesión de este jueves, el Concejal Sebastián Cuberli presentó una Resolución para solicitar la municipalización del área geográfica comprendida por el Lago de Salto Grande y se aprobó por unanimidad la Ordenanza sobre el funcionamiento de "Carritos Gastronómicos" modificando puntos de la ordenanza N° 32.887, estableciendo nuevos requisitos técnicos y jurídicos.



Prohibición de fiestas privadas sin autorización municipal



En su artículo 1º, la ordenanza que contó con una amplia mayoría de votos afirmativos, determina que se prohíbe la realización de fiestas, bailes y/o cualquier tipo de espectáculos de características similares con ingreso masivo de personas en lugares no habilitados, al que se pueda acceder por pago de suma dineraria, tarjeta, entrada, o portando algún elemento destinado al ingreso, o con cualquiera otra identificación o contraseña, que no haya obtenido autorización municipal previa. Considerándose ingreso masivo a aquellas que encuentren en el rango de entre 70 y 150 personas.



Fundamentos



Adhiriendo a los fundamentos de la ordenanza el vice presidente municipal y presidente del Concejo Deliberante, Armando Gay, explicó que a través de esta normativa el Estado Municipal se preocupa por la seguridad de todos los ciudadanos, en especial de los jóvenes.



También afirmó que "se busca dar respuestas a los reclamos de los vecinos donde se realizan las fiestas, que en muchos casos pierden la tranquilidad de la zona en la que residen por la generación de ruidos molestos y la circulación de personas y automóviles en lugares cercanos a donde se realiza el evento".



Las sanciones



En su articulado la ordenanza establece que en caso de comprobarse por parte de las autoridades municipales la efectiva realización de un evento sin contar con la debida autorización o que, contando con la misma no cumpla con los requisitos de la presente Ordenanza, se labrará el acta correspondiente la que, junto con otros elementos de prueba, se elevará al Juzgado de Faltas Municipales.



En todos los supuestos previstos en esta normativa, la autoridad municipal podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, si fuera necesario.



Municipalización del área del Perilago de Salto Grande



En dicha Resolución el Concejal Sebastián Cuberli califica de "oportuno, necesario y un deber ético y moral para los concordienses" que "se avance en la municipalización del área geográfica que la provincia de Entre Ríos recibiera en comodato del Estado Nacional Argentino, a través de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande".



Asimismo, sostiene en el documento presentado, que "en materia turística la ciudad de Concordia ha crecido considerablemente por los atractivos naturales, culturales, artísticos y deportivos, que requieren de una política turística unificada y con proyección a mediano y largo plazo"