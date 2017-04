No docentes universitarios entrerrianos acordaron un aumento del 22 %

La Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Apuner), el gremio de no docentes que conduce Héctor Coronel, anunció un aumento salarial del 22 por ciento para los trabajadores del sector.

La suba se acordó en el marco de las negociaciones paritarias que llevó adelante la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales (Fatun), confirmó Apuner en un comunicado enviado a Sitio gremial.



El acuerdo establece un aumento del 4 por ciento, retroactivo al 1 de marzo, sobre los salarios de setiembre de 2016; un aumento del 8 por ciento a partir del 1 de junio, sobre los salarios de marzo de 2017; y un aumento del 8,75 por ciento a partir del 1 de septiembre, sobre los salarios de junio de 2017.

"Estos aumentos acumulados, representan una suba salarial del 22,14 por ciento", destacó la Apuner.



El gremio entrerriano de no docentes recordó además que a partir del mes de abril, los trabajadores comprendidos en la categoría 7 recibirán un adicional de 2.000 pesos remunerativos y no bonificables.

A partir del mes de julio, en tanto, la categoría 6 recibirá un adicional de 2.000 pesos fijos, remunerativos y no bonificables.



Apuner recordó además que a partir del 1 de enero de 2018 se aumentará el adicional por antigüedad de la categoría 4, que pasará al 2por ciento por cada año de antigüedad. De la misma manera, se continuará con el aumento de las antigüedades de las categorías restantes durante el año 2018.



El sindicato de trabajadores universitarios acordó también "una garantía de revisión automática de las escalas salariales para cuando la inflación supere los porcentajes pactados en este acuerdo". La primera revisión será en el mes de julio y a partir de allí será trimestralmente.

El gremio destacó que también se acordó un Fondo de Capacitación No Docente de 31 millones de pesos y que "se continúan las gestiones conjuntas para incorporar a los no docentes a la ley 26.508 (haber jubilatorio del 82%)".