ATSAER entregó un petitorio a Macri por la situación en Clínica España

Trabajadores nucleados en la seccional Entre Ríos de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) se acercaron ayer hasta las inmediaciones del Laboratorio Eriochem, situado sobre la Ruta Nacional Nº 12, con motivo de la visita del presidente de la Nación, Mauricio Macri a esta capital entrerriana."Era para hacerle saber al presidente cuál es la situación crítica que atraviesa la salud privada de Entre Ríos, y fundamentalmente, la de los ex trabajadores de la ex Clínica España, una fuente laboral muy importante, pero hay 70 familias que hace más de un año que están sin trabajo", argumentó ante, Mariela Ponce, secretaria general de ATSAER.Si bien los trabajadores no pudieron llegar hasta Macri, un funcionario de presidencia de la Nación les garantizó que ese petitorio iba a llegar a manos del presidente."No bajamos los brazos y a donde vamos, llevamos el reclamo", sentenció Ponce. "Porque llega el invierno y esta era una clínica que ha dado cobertura a muchos abuelos, muchas cápitas de PAMI y hoy la ciudad está sin esa cobertura", justificó.En la oportunidad, lamentó la falta de inversores y las infructuosas reuniones que han tenido con diferentes funcionarios municipales, provinciales y nacionales. "Le entregamos una carpeta a Regazzoni y al día siguiente fue destituido del cargo", rememoró, al tiempo que comentó: "El ministro provincial de Salud se comprometió a gestionarnos una reunión con quien hoy está al frente de PAMI".