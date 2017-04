Busti y Zavallo se reunieron con Massa

Con el objetivo de analizar la marcha de la economía y la realidad política y social nacional, el ex gobernador, Jorge Busti y el diputado provincial Gustavo Zavallo, mantuvieron una extensa charla con el líder del Frente Renovador y ex candidato a Presidente de la Nación, Sergio Massa. La reunión se llevó a cabo en el despacho que el diputado nacional tiene en el Palacio del Congreso.



En ese sentido, y de cara las próximas elecciones legislativas, los dirigentes coincidieron que la realidad política de cada provincia tiene sus diferentes matices. Massa comentó que en la provincia de Buenos Aires su acuerdo con Margarita Stolbizer y otros espacios progresistas sigue en pie; en tanto Busti y Zavallo le comentaron la realidad entrerriana y sobre el futuro plenario del Frente Entrerriano Federal a desarrollarse el día 29 de abril en el Club Palma Juniors de la ciudad de Paraná, "en el cual se informará a la militancia las posibilidades de conformar un Frente Peronista en la provincia de Entre Ríos junto a sectores afines".



Massa y Busti coincidieron en que no es momento de lanzar candidaturas "porque el pueblo tiene problemas más urgentes que una elección a la cual todavía ven lejana. Sin embargo, sí es fundamental estar en contacto permanente con la gente, tal cual se está realizando en Entre Ríos con constantes recorridas por diferentes localidades", afirmó el ex gobernador.



Finalmente comentó "este encuentro con Sergio Massa contribuye a dar continuidad a un dialogo profundo y a seguir construyendo un camino que permita consolidar los espacios en las distintas provincias, cada una con sus matices, pero siempre con un objetivo común como es la defensa de los intereses de los trabajadores y protegiendo los derechos de los más vulnerables", puntualizo Busti para concluir.