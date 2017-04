Elisa Carrió: "La suba de tasas es primitiva"

La diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió cuestionó la medida del Banco Central (BCRA) de elevar la tasa de interés y la calificó como "primitiva". Además, se mostró preocupada por la situación de las pymes del sector exportador por la presión fiscal.



"La suba de tasas es primitiva. Todo puede terminar en una situación muy complicada. A la pyme exportadora hay que subsidiarla, no puede soportar esa carga impositiva. Hay que facilitar la exportación, hay que subsidiarles los aportes patronales", comentó la legisladora, en TN.



Asimismo, la diputada confirmó que se postulará como candidata a senadora por la Ciudad por Cambiemos y adelantó que exigirá la presencia de dirigentes de la Coalición Cívica en la lista.



"Voy a ser candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires. Es una decisión colectiva, pero voy a poner condiciones. Quiero gente de la Coalición Cívica. Estamos trabajando para que gente de la Coalición Cívica esté en la Provincia también. Vamos a ganar las elecciones", dijo.



En ese sentido, Carrió denunció ser víctima de operaciones y persecuciones de sectores internos de Cambiemos de Buenos Aires y focalizó sus críticas al ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, y el jefe de la Policía Bonaerense, Pablo Bressi.



"Soy perseguida por sectores internos de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Respeto a la gobernadora, la quiero mucho. No podría haber sido candidata a senadora en la Provincia. No podría haber hecho campaña con Ritondo y Bressi, o ir a Vicente López", advirtió.



Y detalló: "Hay un vídeo donde Ritondo niega el narcotráfico en Nordelta. Ritondo es socio del hijo de Granado. Ritondo es Massa. Él dijo que Massa no tiene por qué saber que hay droga en Tigre."



Además, la diputada tomó distancia del líder de la Unión Cívica Radical Ernesto Sanz. "No es amigo ni socio mío, nuestra relación es normal. Él respalda a (presidente de la Corte Suprema de Justicia) Ricardo Lorenzetti", acusó.