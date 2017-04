Diputados aprobó proyecto de tarifas gratuitas para personas electrodependientes

Política Avanza proyecto que exime del pago del servicio eléctrico a electrodependientes

La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado este miércoles por unanimidad el proyecto que establece tarifas gratuitas para usuarios electrodependientes por cuestiones de salud y garantiza la provisión de grupos electrógenos sin cargo para cubrir los cortes en el suministro energético. La iniciativa fue impulsada por un diputado del Frente para la Victoria-PJ, Carlos Castagneto.El diputado Nacional e impulsor de la Ley, Carlos Castagneto, remarcó la importancia de la ley dado que "los aumentos sucesivos de tarifas ponen en riesgo a quienes son vulnerables a los cortes de luz y la baja tensión, y actualmente no pueden afrontar el pago de la factura".La iniciativa fue promovida por familiares de electrodependientes que desde el año pasado mantuvieron reuniones con distintos diputados, una de ellos fue Sabrina Salas, residente en el partido de General San Martín y mamá de Agustín, quien tiene 14 años y padece una encefalopatía no evolutiva por lo que debe permanecer conectado a un respirador las 24 horas al día. Los altos costos de las tarifas y los continuos cortes son una alarma que con este proyecto de ley los padres pretenden cuidar la salud de sus hijos.Al respecto dio detalles de esta nueva normativa que buscan tenga sanción completa: "Lo que pedimos es que la empresa nos tengan amparados en una ley para que no nos corten la luz y las tarifas sean de menor valor o gratuitas".La última vez que hubo un corte de luz duró 15 horas. "Hice todos los reclamos a Edenor. Le quiero agradecer al concejal de San Martín, Hernán Letcher, que se mueve mucho por Agustín. Esa noche él fue personalmente a Edenor a hablar con el gerente, me ayudo a salir en los medios y al rato volvió la luz. Esto es una cuestión de derechos humanos. Nosotros no pagamos oxígeno para respirar mi hijo Agustín si paga" cerró.Por su parte el concejal Letcher celebró la media sanción: "Nos preocupa sensiblemente esta problemática. Esta en juego la vida de muchas personas. El brutal tarifazo trajo también aparejado esto: la demostración de que sólo preocupa la rentabilidad empresaria. Celebramos que finalmente se haya tratado y dado media sanción en diputados. Creo que es imprescindible reconocer en esto, la tarea del Diputado Carlos Castagneto, quien impulsó el proyecto con total convicción".