Castrillón: "Truncar la vida tiene que tener un castigo ejemplar"

El Jurado de Enjuiciamiento se reunió este martes para tomar contacto por primera vez con las denuncias presentadas por legisladores y organizaciones sociales contra el juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, Carlos Alfredo Rossi.



Al respecto, Emilio Castrillón, vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, explicó a Elonce TV que "ante el desgraciado hecho y seis denuncias, el Jurado de Enjuiciamiento fue puesto a cumplir su manda constitucional y legal. Está en proceso de evaluación y de manejo de los términos y los tiempos, esperando que se venzan las vistas que se ordenaron, que se ejercite el derecho de defensa y poder valorar las distintas circunstancias que sustentan cada una de las denuncias, que si bien coinciden de manera genérica, cada una tiene sus particularidades".



Respecto a si los informes psicológicos deben ser vinculantes o no para el juez de Ejecución de Penas, opinó que "no conozco los informes criminológicos de este caso. Considero que uno tiene un perito para que lo ayude a obtener un conocimiento que uno no tiene desde su profesión, lo que no significa que para aplicar el derecho un perito me deba explicar el derecho. Si el informe está basado en la psicología es muy difícil que un abogado pueda revertir la posición de un psicólogo que es especialista en eso. Si la posición es psicológica, trastocando lo jurídico, sería opinable y daría lugar a poder apartarme de los informes".



Sobre la posibilidad de un juicio abreviado para los acusados de violación, manifestó que "el único delito que en mi profesión no defendí fue la violación. Tiene consecuencias gravísimas para las víctimas, aún las que no llegan a un homicidio. Te ponés a pensar en el sufrimiento de la mujer y en la posibilidad de un embarazo no deseado, entre otras. Las marca para toda la vida. Truncar la vida tiene que tener un castigo ejemplar". Elonce.com