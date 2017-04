La limitación de salidas transitorias a violadores sería ley la semana que viene

El Senado marcha a paso firme con el proyecto de ley que limita las salidas transitorias a violadores y autores de delitos graves, una iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados que recobró impulso a partir del crimen de Micaela García, la joven asesinada en Gualrguay.



Senadores de todos los bloques se reunieron este miércoles con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y se comprometieron ante ella a sancionar la ley la semana que viene, tras el debate en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, convocado para este jueves.



"Con la ley actual, a la mitad de la condena -sin importar el delito que la persona haya cometido, su violencia ni su peligrosidad- todos pueden empezar a pedir salidas transitorias", explicó Bullrich tras la reunión, desarrollada a puertas cerradas en el Salón Gris.



La ministra señaló entonces que "muchas de esas personas no vuelven a prisión y vuelven a cometer delitos, con lo cual la ley se ha terminado convirtiendo en un acortamiento de la pena por una vía indirecta".



Por eso, indicó, "lo que plantea el proyecto es que los robos violentos, los robos seguidos de muerte, los homicidios, los secuestros y las violaciones son delitos que serán excluidos de los beneficios de la Ley 24.660" de Ejecución de la Pena, lo que significa que sus autores "deberán cumplir la totalidad de la condena".



En otras palabras, la iniciativa prohíbe las salidas transitorias y la libertad condicional a los autores de delitos graves, y establece que los jueces deberán cumplir un protocolo para liberar a los imputados cuando se encuentre en peligro la víctima del delito.



El proyecto fue aprobado en Diputados el 23 de noviembre del año pasado por impulso del titular de la Comisión de Seguridad Interior, el radical Luis Petri, y este jueves será debatido en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales desde las 11 con la presencia de Bullrich y un extenso listado de invitados.



Entre ellos se encuentran representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de la red de familiares de detenidos, el colectivo Ni Una Menos y la asociación civil "Yo no fui".



En paralelo, la ministra de Seguridad pidió a los senadores que avancen con otros tres proyectos: "la extinción de dominio sobre bienes provenientes del delito, la ley penal de violencia en el fútbol ?que transforma las contravenciones cometidas en las canchas en delitos penales- y la tipificación de la felatio in ore y la introducción de objetos por vía vaginal o anal".



Participaron de la reunión en el Salón Gris el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; los jefes del interbloque Cambiemos, Ángel Rozas, y del PJ-FpV, Miguel Pichetto; los presidentes de las comisiones de Justicia, Pedro Guastavino, y de Seguridad, Sigrid Kunath, y los senadores Rodolfo Urtubey (PJ-FpV) y Laura Rodríguez Machado (Pro).