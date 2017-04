Se podrán tramitar el DNI, jubilaciones y planes sociales en el mismo edificio

La mayor atención

El Gobierno nacional, a través de la ANSES, comenzará a implementar un modelo de atención conocido como "ventanilla única". Es decir, la posibilidad de que la gente pueda hacer, en un mismo lugar, trámites del Estado vinculados a los temas sociales.Así, cuando una persona concurra a una oficina de la ANSES bajo esta modalidad, va a poder tramitar, por ejemplo, una Asignación Universal por Hijo (AUH), una jubilación, así como también solicitar el DNI (que habitualmente se hace en el RENAPER), anotarse en un programa de empleo (del Ministerio de Trabajo) o efectuar un trámite de Desarrollo Social, como una Pensión No Contributiva."La idea es facilitarle las cosas a la gente, dar un servicio integral y que tramitar sea más fácil y de una sola vez", resaltó el titular de la ANSES, Emilio Basalvilbaso.La iniciativa del proyecto partió de la ANSES, a pedido de la jefatura de Gabinete, porque es el organismo estatal que tiene la mayor planta de empleados distribuidos en una red operativa con 400 oficinas en todo el país. Y atiende al 53% de las personas que interactúan con el Estado en temas sociales. Desde su sitio web realiza más de 22.4 millones de transacciones mensuales (mientras que SUBE realiza 115.000, PAMI 15.000 y el Ministerio de Trabajo 1.500). Esto significa: 15 millones de sesiones por mes, unas 6 millones de personas, de las cuales 1.2 millones realiza trámites ingresando con su Clave de seguridad Social.Se inauguró este miércoles, la primera oficina nacional de atención integral, cuyo objetivo es que los ciudadanos puedan realizar, en un solo lugar, trámites de distintos organismos públicos como la ANSES, RENAPER, Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo.Lo hizo el Director Ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso junto al Secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis, y el vicejefe de Gabinete de la Nación, Mario Quintana. También estuvieron los ministros Jorge Triaca y Carolina Stanley, y el gobernador de la provincia norteña, Gerardo Morales, además de otros funcionarios nacionales y locales.Es el puntapié inicial para extender el modelo a otras ciudades del país. "Ya se está trabajando en las próximas aperturas en Laferrere en Provincia de Buenos Aires y en la oficina de ANSES Salta Sur, en la provincia de Salta", señaló el funcionario. También se analizan nuevas aperturas en Mar del Plata y la Matanza, entre otras.A su turno, Triaca sostuvo: "Acercar los servicios a la gente es una nueva forma de trabajar en equipo, porque los dueños del Estado son los ciudadanos que tienen necesidades y desean solucionarlas".Posteriormente, Stanley afirmó que "la inauguración de esta oficina demuestra que escuchamos a la gente y que formamos parte de un Gobierno que hace y que entiende las necesidades".Otro ejemplo: si una persona va a tramitar una pensión y no le corresponde, pero sí puede acceder a una pensión no contributiva; o quiere solicitar una prestación a la ANSES y no tiene el documento, entonces no puede concluir la gestión, debería dirigirse al RENAPER o al Registro Civil de su localidad para obtener su documento, para finalmente tener que volver a la ANSES.La experiencia del nuevo sistema de ventanilla única, que tiene su primera sucursal en Jujuy, ya se hizo en otros países, como Australia. Allí se implementó la primera agencia gubernamental (Centrelink), creada con el objetivo de ser un organismo multipropósito para la provisión de servicios a distintos ministerios y departamentos en materia de seguridad social y desempleo.Este sistema de Ventanilla Única es visto, como contrapartida, como una amenaza al empleo estatal del que dependen la mayoría de las provincias. Por eso, desde el gremio de los estatales (ATE Jujuy), denunciaron que, "a través de esta maniobra del Gobierno, disfrazada como de integración de servicios mediante relaciones interministeriales, y racionalización de recursos", dijeron aDesde el ANSES, contestan que eso no es así. "Por el contrario, ampliamos incluso el personal para la atención telefonica y ahora podemos atender arriba del 85% de las llamadas", dijo Basalvilbaso. "Estamos haciendo un esfuerzo por bajar los tiempos de atención y dar un mejor servicio", retrucó.