Gremios docentes analizarán la oferta salarial presentada por el Gobierno

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

Este miércoles se llevó a cabo una nueva audiencia entre los representantes del Frente Sindical Docente de Entre Ríos y autoridades del Gobierno provincial. La reunión se había acordado en la audiencia de ayer martes, cuando los sindicatos pidieron a las autoridades que mejoraran y entregaran por escrito la propuesta salarial y las correspondientes simulaciones.



A la audiencia asistieron el ministro de Economía, Hugo Ballay y el presidente del CGE, José Luis Panozzo, por el Gobierno. En tanto, por el Frente Sindical estuvieron Fabián Peccín, César Pibernus, Adriana Vilchez y Juan Carlos Crettaz (AGMER); Fabiola Díaz y Carlos Echazarreta (SADOP); y Carlos Varela (AMET).



En la reunión, las autoridades de Gobierno presentaron por escrito exactamente la misma propuesta entregada este martes a los sindicatos, y adjuntaron las simulaciones correspondientes a los tramos de marzo (con el aumento del 6%) y abril (con un aumento de 3%). Ante la solicitud de los sindicatos, el CGE se comprometió a presentar en el transcurso de la jornada de hoy las simulaciones correspondientes a los otros dos tramos que prevé la propuesta salarial.



Desde el Frente Sindical Docente se reiteró que lo ofrecido resulta insuficiente. Si bien la propuesta rompe el techo del 18%, no logra satisfacer la demanda ni tiene en cuenta el poder adquisitivo perdido durante 2016.



La propuesta que hoy fue entregada por escrito será sometida al análisis de los docentes, en los ámbitos orgánicos de cada sindicato.



"Veníamos con más expectativa, pero nos vamos con la misma propuesta de ayer", dijo a Elonce TV, Fabián Peccín, secretario general de AGMER. Tras ello, dio cuenta que los docentes en las asambleas "dirán los pasos a seguir y el próximo sábado en el Congreso de la entidad definiremos cómo seguiremos con este conflicto. Para nosotros resulta insuficiente, si bien despega del piso del 18 por ciento, aun no satisface las necesidades que estamos demandado".



Finalmente, el sindicalista afirmó que "la docencia seguirá de lucha, y seguiremos con la carpa frente a Casa de Gobierno hasta que tengamos la recomposición que necesitamos".



Por su parte, desde AMET mencionaron que este jueves los docentes harán asambleas de cara al congreso del día viernes y resolver si aceptan o no la propuesta salarial del Gobierno. "Es el máximo esfuerzo posible" En diálogo con Elonce TV, el Ministro de Economía, Hugo Ballay, expresó que "la oferta salarial sigue siendo la misma de ayer, del 21 por ciento (en cuatro tramos). Hemos mejorado el 18 por ciento" inicial. "Consideramos el cumplimiento en menos de 24 horas a un nuevo pedido, continuando la reunión y acercando lo que ellos solicitaron. Seguramente tendrán asambleas y congresos donde analizarán la propuesta; ahora el gobierno queda a la espera de la respuesta de ellos".



Sobre la nueva oferta, Ballay destacó que "es lo que podemos hacer con la mayor responsabilidad que tenemos. Esto implica hacer una oferta que el Estado provincial pueda pagar en término y es por lo tanto es el máximo. Inclusive comparándonos con el anuncio de otras provincias, estamos por encima de lo que se está ofreciendo. Es el máximo esfuerzo posible con la responsabilidad de poder seguir cumpliendo el cronograma de pago en término", reiteró.



Consultado sobre cuánto le significa a la Provincia esta nueva propuesta para los docentes, Ballay indicó que "cada punto le significa 29 millones de pesos por mes y después cada punto, según el mes, es un cálculo muy particular. El 18 por ciento ofrecido oportunamente tenía un costo fiscal para la provincia de 3.600 millones de pesos para el ejercicio". Elonce.com