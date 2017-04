Macri anunció la construcción de un aeropuerto único entre Paraná y Santa Fe

Tecnópolis y un aeropuerto único

El presidente, Mauricio Macri, resaltó la "energía positiva" que encontró en las empresas que visitó en Paraná. Resaltó la "enorme potencialidad que tenemos los argentinos, los entrerrianos" y en relación a Petropack destacó "el trabajo de dos hermanos que arrancaron una empresa desde 0, y hoy exporta a toda la región sus productos de altísima calidad"."Es una empresa comprometida, genera más empleo y emprendimientos sociales", subrayó.Asimismo, destacó la visita a la camionera Cielo Patat.Entre los "proyectos importantes e históricos" para la provincia de Entre Ríos, anunció que en septiembre se licitará la construcción del puente Paraná-Santa Fe. Proclamó además, la construcción de un aeropuerto único entre ambas provincias. "Estamos haciendo los estudios y esperamos el acuerdo entre ambos gobernadores porque es algo muy bueno para darle volumen y escalas, y lo transformará en un aeropuerto internacional", adelantó."Entrerrianos y santafesinos estarán conectados no solo entre ellos, sino que también podrán conectarse con el mundo, y eso va a facilitar, no solo el conectarse cultural y socialmente, sino que también facilitará el comercio y ayudará al crecimiento de toda la zona de influencia", resaltó Macri.Reveló además que "Tecnópolis viene a Paraná y Santa Fe". "Serán dos exposiciones con temáticas diferentes y aspiramos a que más de un millón santafesinos y entrerrianos, entre chicos y grandes, puedan visitarlas", alentó."Después de las evaluaciones que hemos hecho, es obvio que tenemos un problema de calidad con la educación pública argentina, y claramente, no hay igualdad de oportunidades si no hay una educación pública de calidad", subrayó Macri al confirmar que desde el gobierno nacional no se convocará a una mesa paritaria para el sector docente. "El desafío es decirnos la verdad, poner esa verdad sobre la mesa y ver qué vamos a cambiar", dijo al respecto."La paritaria queda clara porque habiéndose fijado el mínimo, corresponde a cada gobernador, porque los docentes son empleados provinciales", con lo cual, "cada gobernador decidirá cuál será su acuerdo salarial", sentenció.El presidente reafirmó su compromiso de "cuidar a la gente" y dijo que se "desespera" cuando conoce "las historias de las personas que delinquen, que cometen delitos aberrantes y al poco tiempo están de vuelta en la calle apelando a artilugios que no se entienden porque las cárceles se han transformados en cárceles de puertas giratorias".Se refirió al proyecto que propone un nuevo régimen de excarcelaciones , el cual será tratado en el Senado "para que se cumplan las condenas en forma efectiva y que se termine con todo esto, que los jueces se hagan cargo, como en el caso de Rossi". "Es una enorme responsabilidad aceptar el ser juez, tienen que hacerse cargo y utilizar ese poder para cuidar a los argentinos, así que espero que con el jury de enjuiciamiento a Rossi, los demás jueces entiendan cuál es el rol que tiene cada uno por cumplir", advirtió el mandatario presidencial.