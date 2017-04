Cooperativa Eléctrica de Concordia aclaró que cumplió con puntos del acuerdo

La aclaración surge luego de que los empleados decidieran llevar adelante una nueva medida de retención de servicios.



"La cooperativa ha dado cumplimiento a la totalidad de los puntos acordados, excepto lo referido a la incorporación de personal, ya que los propuestos por el sindicato no cumplen con los requisitos básicos referido en nota del 12/4 remitida al Ministerio de Trabajo, delegación Concordia", informaron desde la empresa.



En el acuerdo se expresaba que "el sindicato debía poner de su bolsa de trabajo cinco postulantes para el área de conexiones y uno para el departamento obras. Como es indispensable, corresponde y es de práctica, previamente la Cooperativa debe comunicar las condiciones que deben reunir los postulantes que requiere el puesto, y al cual deben ajustarse el o los postulantes".



En este sentido, el sindicato propuso un postulante para el departamento obras, que se ajusta al perfil requerido y está en curso su incorporación. Sin embargo, en lo que hace al área conexiones, si bien el sindicato propuso cinco postulantes y adjuntó sus currículum, de estos resulta que solo uno reúne las condiciones mínimas definidas e informadas: "En consecuencia solo uno de los postulantes cuenta con el nivel de instrucción para ingresar al puesto y función requeridas", según la Cooperativa.



"Por lo antedicho cabe agregar que si no se incorpora personal no se puede atender la prestación del servicio en la zona 1. En consecuencia no encontramos razón alguna para el paro que anuncia el gremio. Y les solicitamos disculpas a nuestros asociados y usuarios por los inconvenientes que tal medida pudiera causarles", enfatizaron desde la empresa.



