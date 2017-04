Aranguren: "La etapa más complicada de la suba de tarifas ya pasó"

"La etapa más complicada de la suba de tarifas pasó el año pasado. Lo que venga será más gradual", prometió el ministro de Energía, Juan José Aranguren, a José del Río en una entrevista en el programa Mesa Chica por LN+.



El funcionario dijo, además, que es "falso que a la Argentina no estén llegando las inversiones para energía".



El ministro, al ser consultado por la reacción de la gente tras los aumentos, opinó: "Hubo gente que me criticaba y otros que me apoyaban. Este fin de semana estuve en Bariloche y nadie me dijo nada".



"Vivíamos en un mundo artificial durante 10 años", agregó, en referencia a los precios de las tarifas. Y apuntó: "El cambio que estamos encarando es algo que la sociedad pedía".



Sobre los cortes de energía , detalló: "Para el año que viene habrá muchos menos cortes que este año que ya bajaron un 45 por ciento".



"Estamos haciendo una aproximación gradual a la tarifa real. La etapa más complicada pasó el año pasado. Lo que venga será más gradual. Creemos que vamos a dejar el sistema eléctrico al final del primer mandato de Mauricio Macri cercano al del 2003", detalló Aranguren.



Sobre la salida del secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda, dijo: "No esperaba la partida. Lo que hizo que se fuera fue un hecho menor que se podría haber resuelto con un llamado telefónico".



"Vaca Muerta no va en contra de las energías renovables. Es totalmente compatible", remarcó en contraposición a Sureda y concluyó: "Yo escucho, pero como responsable de un equipo tomo las decisiones".