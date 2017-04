Lorenzetti demandará por daños a Elisa Carrió

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, demandará a la diputada Elisa Carrió (CC-ARI) por daños. Así se lo informó el juez a través de una nueva carta, enviada este martes, en la que niega las acusaciones de la aliada de Cambiemos en su contra y afirma que no saldrá a responderle en forma pública.



Hace dos semanas atrás, el magistrado había intimado a la legisladora para que se retracte de los dichos en su contra en "un plazo de 24 horas" y por los medios de comunicación. "No habiendo cesado su conducta, y no habiendo aceptado el ofrecimiento de verificar la documentación, no me queda otro camino que promover acción de responsabilidad civil por daños", afirmó en la misiva Lorenzetti.



Luego de la primera carta enviada, Carrió salió a contestar con el pedido de juicio político contra el titular del máximo tribunal.



Al igual que días atrás, el juez aseguró este martes: "Desde el mes de enero del año 2015 he sido víctima de difamaciones reiteradas por parte de su persona, sin causa alguna". Y subrayó que "persiste" esa actitud de la diputada, "aprovechándose de que mi posición de juez me impide contestar de la misma manera".



"No contestaré en forma pública, y espero que usted haga lo mismo, porque debemos respetar las instituciones y seguir el camino de la ley", agregó.



Lorenzetti también le disparó: "Creo que el país espera de nosotros un comportamiento responsable y un espíritu sereno, que no se compadece con una suerte de guerra política que usted ha iniciado, en la cual no participaré. No hace bien a la República y tampoco favorece la seguridad jurídica ni el Estado de derecho".



Además de esta demanda, la semana pasada la Cámara Federal le dio impulso a una investigación por enriquecimiento ilícito contra Carrió. Fue el propio presidente Mauricio Macri quien salió a respaldarla y defender la honradez de su socia política.