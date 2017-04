Para Garavano, protesta de presos es para "generar una agitación política"

Policiales Presos protestan en varias cárceles por posibles cambios en salidas transitorias

Sostuvo que el reclamo está "ligado" al Centro Universitario de Devoto (CUD), al que definió como "un lugar que se presta a actividades más que nada ideológicas".Además, el titular de la cartera de Justicia denunció que con esta situación se busca "generar cierta agitación"."Es algo insólito. No existe en ningún otro lugar del mundo", indicó.Explicó que "en principio, no es un motín, ni una toma, sino una protesta de determinados detenidos, generalmente ligados al CUD, que es un centro universitario que funciona en Devoto"."Es un lugar que se presta a distintas interpretaciones políticas y actividades más que nada ideológicas, que son respetables y de hecho se dan", aseguró el funcionario nacional."Recordemos la situación de Vatayón Militante. Son las secuelas de esa actividad que se ejerció durante varios años en el sistema penitenciario federal", manifestó.El funcionario reiteró: "Asociamos la protesta a un sector que tiene que ver con este centro universitario en términos de generar cierta agitación y cuestionamiento de una ley por parte de detenidos"."Es insólito, porque la verdad es que la ley no los afecta a ellos, porque es para adelante", advirtió Garavano.Y agregó: "Es algo extraño, pero son cosas que en la Argentina y en este contexto de tanta tensión y tanta intencionalidad política sobre muchas cosas lamentablemente no nos sorprenden".En ese sentido, el ministro de Justicia y Derechos Humanos consideró que la medida de fuerza en el penal "es una actuación triste, porque debería haber cierta neutralidad y respeto por el Congreso de la Nación y no usar un lugar tan delicado en términos de seguridad y la propia integridad física de los internos para generar una agitación política".