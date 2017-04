Siguen las renuncias en Salud: Reemplazan al director del hospital de Gualeguay

El ministro de salud de la Provincia de Entre Ríos, Ariel de la Rosa, decidió este lunes realizar cambios en la dirección del Hospital San Antonio. La decisión de reemplazar a Osvaldo Gervasutti tiene que ver con motivos "fundamentalmente personales, de salud familiar", según explicó el director saliente.



En diálogo con El Debate Pregón, Gervasutti indicó que le "encantó el desafío", y que si bien se lamenta, algunos problemas de salud en su entorno más íntimo, le complican "la doble tarea de estar al frente del Hospital y del cuidado de mi familia".



"El ministro me escuchó y entendió que son motivos bien personales", justificó el director saliente. En ese sentido, explicó que no es una renuncia, ya que fue "decisión del ministro" y que él debe decidir quién debe cumplir esa tarea.



Finalmente, el Dr. Gervasutti informó: "No dejo de pertenecer al equipo de salud y seguiré formando parte de otras áreas del Hospital San Antonio".



Asume Rodolfo Romero como nuevo director



Será el Dr. Rodolfo Romero quien asumirá como la máxima autoridad en el nosocomio de Gualeguay. El ex intendente de la localidad de Enrique Carbó será puesto en funciones por el ministro Ariel de la Rosa para conducir los destinos del Hospital San Antonio, ante la necesidad del Dr. Osvaldo Gervasutti de dejar su cargo.



Según publicó El Debate Pregón, no será menor el desafío del nuevo responsable, teniendo en cuenta la situación que viene atravesando el centro de salud referencia del Departamento que ha sido motivo de un abrazo solidario, rifas y donaciones en los últimos meses.



Bajas en Salud



El mes pasado, se informaba que a la renuncia del director del hospital de Federación, Dr. Luis Álvearez, se sumaba la del de Cerrito Dr. Leonardo Martínez; el primero solo estuvo seis meses en el cargo e informó que su abdicación era por "cuestiones personales y de salud" mientras que la baja del segundo se habría producido en medio de diversas protestas por parte del personal y Cooperadora del nosocomio.



Otro que había dejado su cargo como máxima autoridad de un hospital entrerriano, había sido el Dr. Alberto González quien estaba al frente del hospital de Urdinarrain. En su lugar asumió recientemente Rodolfo Nery, pese a que su nombramiento había sido cuestionado en una auditoría del Ministerio de Salud por mantener un cargo de médico sin tramitar la baja de adscripción ni la licencia gremial para ejercer como presidente de la Federación Médica de Entre Ríos (Femer).