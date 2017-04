El Gobierno debe "mantener el norte y no aflojar", afirmó Michetti

La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, dijo que para ganar las elecciones legislativas de octubre el Gobierno debe "mantener el norte y no aflojar" a fin de que Argentina se convierta en un "país serio" con "crecimiento sostenido"."La gente que votó el cambio quiere ver que el Gobierno tiene el norte claro y sigue ese norte" y "no aflojar" para que" la Argentina se convierta en un país serio y con crecimiento sostenido", afirmó la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, en una entrevista en TN."Ya se van viendo los frutos del esfuerzo que estamos haciendo todos" por eso "no hay que correrse de la convicción y dejarse ganar por la demagogia", agregó.Michetti ejemplificó con el conflicto docente: "Esa pelea hay que seguir dándola, ahí es donde yo voy a que no tenemos que perder el norte"."Nosotros -agregó- no estamos haciendo esta política de la paritaria docente porque somos malos y no nos gusta que los maestros ganen bien. La gobernadora (María Eugenia Vidal) se mantiene con esta firmeza porque tiene la provincia fundida y todos sabemos que la Argentina tiene un agujero de 500 mil millones de pesos anuales y todos los gobiernos anteriores fueron tapando ese agujero"."La Argentina está acostumbrada a que en los momentos electorales hay demagogia y populismo y todo el mundo afloja los nortes. Y empiezan a generar como hay que ganar, hagamos esto más suave", analizó.La vicepresidenta indicó luego que "los países grandes no toman medidas simpáticas porque así se quedan en el poder, sino que toman las medidas que hay que tomar".Consultada sobre si debe haber una polarización entre Macri y (la ex presidenta) Cristina (Fernández de Kirchner), respondió: "Tenemos que hablarle a la ciudadanía, no polarizar ni no polarizar"."Yo creo que sí la sociedad tiene todavía mucha tensión y hay un sector de la población que es minoritario pero no se puede obviar, que está muy dolido y enfrentado con el Gobierno y dentro de ese sector hay grupos más chiquitos, a los que les gustaría que al Gobierno la fuera mal. Y, si, la famosa grieta no está sanada, pero hay que tratar de sanar y pacificar. Si no hacemos ese trabajo de pacificación va a ser muy difícil tener el norte compartido", finalizó.Por otra parte la vicepresidenta defendió la "honestidad y la honorabilidad" de la diputada nacional y cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito, al tiempo que negó que desde la coalición gobernante hubieran dicho que "no querían que compitiera" en la Ciudad o en la Provincia de Buenos Aires.Michetti remarcó asimismo que la denuncia de la legisladora contra el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, es "a título personal" y "no del Gobierno"."Sobre la causa de enriquecimiento ilícito tengo una opinión taxativa: Voy a defender la honorabilidad y honestidad de Lilita porque es imposible que ella tenga que ver algo con algún enriquecimiento de ese tipo, es un disparate".Las palabras de Michetti estuvieron en sintonía con las del presidente Mauricio Macri, quien respaldó a la diputada a través de las redes sociales donde aseguró que conoce la "calidad moral" y que confía "plenamente" en la cofundadora de Cambiemos.Por otra parte, la vicepresidenta valoró la "independencia de poderes" al resaltar que la denuncia de Carrió contra Lorenzetti "es a titulo personal, no es del Gobierno, y tiene su ámbito que es el Congreso", en referencia al proceso correspondiente tras el pedido de juicio político contra el presidente de de la Corte."Creo que se podrá esclarecer la situación perfectamente, y que a Lorenzetti le convendrá saber que no tiene nada que ver. No quiero meterme en la puja de estas confrontaciones porque tenemos que cuidar muchísimo la independencia absoluta del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, algo que con el Presidente venimos manteniendo desde el primer día", aseguró Michetti.