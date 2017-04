Caló: "Voy a votar a un peronista, pero a un hombre, no a una mujer"

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, dijo hoy que el peronismo debe 'ponerse de acuerdo' de cara a las elecciones legislativas de octubre y 'definir sus candidatos' en las primarias abiertas simultáneas obligatorias (PASO), 'no a dedo', y en ese sentido dejó en claro que su voto irá 'a un hombre, no a una mujer'.



'Esperemos que el peronismo logre ponerse de acuerdo. Tiene que definir sus listas de candidatos como corresponde y que elija la gente. Todo tiene que ser a través de las PASO, no a dedo", dijo el líder metalúrgico en Mar del Plata, en el marco de un encuentro de su gremio que se desarrollará hasta el jueves en la ciudad balnearia.



En ese sentido, el líder de la UOM aclaró: "Mientras el candidato sea peronista, está bien. Lo que sí, voy a votar a un peronista, pero a un hombre, no a una mujer".



Caló señaló además que "uno tiene que ser respetuoso de la democracia, y (Mauricio) Macri ganó con el voto de la gente y tiene que terminar su mandato como corresponde, pero si en las elecciones puede ganar el partido de uno, mejor".