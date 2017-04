Ctera pedirá prórroga para mantener "escuela itinerante" hasta mediados de mayo

La Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) le pedirá al Gobierno de la Ciudad una prórroga de la habilitación hasta el 15 de mayo para la "Escuela Itinerante" que se encuentra instalada desde la semana pasada en la Plaza del Congreso.



Según confirmaron fuentes del sindicato a NA, en las próximas horas buscarán acordar una reunión con las autoridades porteñas para firmar un nuevo compromiso que les permita mantener la estructura en el lugar.



Si bien el Ministerio de Espacio Público de la Ciudad le había entregado la autorización a los maestros para que instalaran la escuela itinerante por siete días, CTERA busca que su reclamo continúe en este espacio ya que aún no han llegado a un acuerdo con el Gobierno en su reclamo de una paritaria nacional.



Por su parte, el Ejecutivo porteño sostiene que el diálogo con los docentes "está abierto" pero aún no se pronunciaron con respecto a este pedido.



El documento firmado la semana pasada por las autoridades de la Ciudad y del sindicato aclaraba que la fecha límite que tenían para utilizar el lugar era el 19 de abril, ya que ese día está programado que continúen las obras de mejoramiento en la plaza.



Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, confirmó el pedido de extender la habilitación durante una conferencia de prensa en la sede del gremio Foetra, en la que explicó que todavía tienen previsto varias "actividades" en el lugar, por lo que van a "pedir una prórroga".



Además, Alesso evitó referirse a la posibilidad de que las autoridades porteñas no le entreguen el permiso: "Esperamos, primero, tener esa prórroga para cumplir las actividades previstas para los días que vienen", reiteró.



Por otro lado, la referente de los maestros agregó que también confían en que los próximos días consigan "la resolución de todos los conflictos provinciales".



"En algunos casos, los conflictos se están postergando por una intención muy clara de ponerles techo a las paritarias provinciales, que es lo que ha generado el conflicto", denunció la dirigente gremial.



Finalmente, Alesso también señaló que "hay un fallo judicial que exige al Gobierno que cumpla la paritaria" nacional y que, asegura, el Ejecutivo "ha incumplido".