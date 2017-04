La presidente del STJ habló del caso Micaela y los pedidos de jury al juez Rossi

"Todos trabajamos"

La presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ), Claudia Mónica Mizawak, dio a conocer este lunes, el " Documento Institucional Año Judicial 2017 ", que da cuenta de las acciones realizadas por el Poder Judicial entrerriano durante el año 2016 y también, de lo proyectado para el presente años. Se trata de "resumen de las acciones cumplidas el ejercicio pasado y presentaremos los proyectos para este año 2017", señala el extenso escrito de 25 páginas que fue presentado de esta forma, tras suspenderse la ceremonia habitual,En los últimos párrafos del final del resumen de acciones, la presidente del STJ, doctora Claudia Mizawak, se refirió al caso que causó conmoción en la provincia, como, señala el escrito.Cabe destacar que el asesinato de Micaela ocurrió el 1º de abril y desde entonces,y pese a las consultas, no emitieron declaraciones, hasta este lunes en que se dio a conocer el presente escrito.Al respecto, Mizawak resaltó que "desde que se tomó conocimiento de la desaparición de Micaela García, desde el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Gobierno y Justicia, la Policía de la Provincia, y este Superior Tribunal estuvimos en permanente contacto", aseguró y agregó en el escrito que "el Fiscal de la Jurisdicción, el Juez de Garantías de la Jurisdicción, nuestro Departamento Médico Forense,y luego, conocido el fatal desenlace,", explicó la doctora Mizawak.Por otra parte, en referencia a la cuestionada salida que se le permitió a Sebastián Wagner, la presidente del STJ habló de las responsabilidades del Poder Judicial, pero también aludió a las obligaciones de "otros funcionarios en los demás Poderes del Estado".Según afirma Mizawak, "quienes tenemos la responsabilidad de la conducción del Poder Judicial estamos obligados a hacer efectivas medidas de transformación continuas. Ello así, independientemente,, quienes tambiény articular entre todos las respuestas necesarias", replicó la funcionaria judicial al apuntar hacia otras esferas sobre las responsabilidades compartidas en la suma de errores que concluyeron con la muerte de Micaela García en Gualeguay.La presidente del STJ también admitió que hay denuncias contra el juez Rossi, quien permitió la salida de Wagner sin tomar en cuenta los informes negativos de los especialistas; y resaltó que se deberáAl respecto, en el anteúltimo párrafo del Documento Institucional Año Judicial 2017, la presidente del STJ, resalta que "de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú,. Es dable precisar que,imprimir, en virtud de su autonomía, el trámite de ley y", indicó Mizawak según el informe difundido hoy.Finalmente, Mizawak informó que "me he comunicado en representación del Superior Tribunal, telefónicamente con su padre (Néstor yuyo García), expresándole. Y acaso este dolor, inmenso dolor (que es, sin duda, un dolor de todos),, y ella (por Micaela) activamente participaba", concluye el documento oficial del STJ.