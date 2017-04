Repotenciarán energía en zonas donde se instalarán emprendimientos productivos

El gobernador Gustavo Bordet dispuso las gestiones pertinentes para repotenciar la energía en zonas en los que se asentarán dos emprendimientos productivos para los que se prevé una inversión de 15 millones de dólares y la generación de 120 puestos de trabajo. Así lo hizo saber el empresario y presidente del grupo económico Motta, Héctor Motta, tras el encuentro que mantuvo este lunes con el mandatario entrerriano en Casa de Gobierno.



El grupo económico Motta ampliará una planta en Racedo en la que prevé una inversión de cinco millones de dólares y la generación de 40 puestos de trabajo aproximadamente dentro de lo que va este año. En tanto, y en un plazo de cinco años, se hará en Conscripto Bernardi una mega obra que demandará una inversión de 10 millones de dólares y la generación de 80 puestos de trabajo.



Para ambos emprendimientos se requiere repotenciar la energía y el gobernador Bordet gestionó ante el propio Motta lo necesario para que así sea.



"Le hemos pedido al gobernador repotenciar de las subestaciones de energía eléctrica en Racedo en donde no tenemos abastecimiento como para llevar a cabo este emprendimiento. Hemos quedado que desde Enersa se pondrán en contacto con nuestra empresa a los efectos de hacer los ajustes necesarios. El mismo pedido es para la localidad de Conscripto Bernardi que también necesitaría una repotenciación de la energía para estos emprendimientos de alto consumo de energía eléctrica", señaló.



Detalló luego que, "dentro de las cosas que son positivas para nuestra provincia, le informamos al gobernador que el grupo económico Motta encarará dos emprendimientos nuevos. Uno es una ampliación en la localidad de Gobernador Racedo que demandará una inversión de cinco millones de pesos, dará mayor producción y generará mayor nivel de ocupación de mano de obra. Un segundo emprendimiento es el inicio de una mega obra en Conscripto Bernardi, en el norte de la provincia, donde se hará un segundo complejo de alojamiento para animales de la parte avícola", precisó.



"Tanto en uno como en el otro lugar se repotenciará la parte productiva de la provincia, pero también se dará una mayor demanda de puesto de trabajo. En Racedo serán alrededor de 40 puestos de trabajo en lo inmediato, mientras que en lo mediato en Conscripto Bernardi serán 80".



Detalló luego que la inversión "es de alrededor de 15 millones de dólares. En la obra de Racedo se prevé invertir en el año cerca de cinco millones de dólares, y en Bernardi estamos hablando de un piso de 10 millones de dólares en un plazo de cinco años. En ambos casos irían acompañados con créditos de Banco Nación", acotó.



Consultado sobre los plazos de ejecución, el empresario indicó que "está para iniciar ya. Se está pendiente de un crédito que se está tramitando en Banco Nación, pero que está ya prácticamente acordado. Así que en 2017 se iniciará. En Racedo son obras que se harán dentro del año, mientras que el tiempo de construcción del mega proyecto de Conscripto Bernardi es de cinco años porque es de una envergadura mucho más importante".



"Estamos apostando a futuro. Si miramos hoy la actividad está muy calma y venimos con un retraso cambiario que no permite tomar aire en las exportaciones. Sí nuestra empresa mantuvo el nivel de exportación tal cual nos comprometimos y no se ha despedido personal. Creo que son las dos cosas a las que hemos apostado desde la parte privada. Tenemos fe en que en algún momento encontraremos un rumbo que tiene que ser el de la exportación", manifestó.



En otro orden, el referente del grupo Motta comentó que también se trató la traza vial del tramo que une Gobernador Etchevehere con Crespo . "Creo que prontamente habrá una reparación de la ruta que une Gobernador Etchevehere con Crespo. Son entre 10 y 15 kilómetros que están muy comprometidos y que queremos que se la rescate cuanto antes en relación a su pavimentación. El gobernador habló en mi presencia con la titular de Vialidad Provincial, Alicia Benítez, y se ha comprometido a hacer un bacheo de forma urgente como para darle transitabilidad y seguridad, y en el mediano plazo hacer la repavimentación correspondiente".



Por último, comentó que también estuvo en el temario "la necesidad de trabajar sobre los puertos de la provincia. Es un compromiso que tenemos permanentemente y también es una necesidad porque esto dará a las empresas la posibilidad de abaratar costos y de manejar puertos limpios".