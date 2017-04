Entregaron refuerzos alimentarios a celíacos de Paraná

La municipalidad de Paraná, a través del intendente Sergio Varisco, otorgó los combos de alimentos para celíacos. Se trata de la segunda entrega de productos y se realizó a modo de relanzamiento del programa. Cabe recordar que en el mes de diciembre pasado se hizo la primera entrega según el padrón que tenía la Asociación de Celiacos.En la oportunidad, Varisco destacó esta iniciativa encarada por la Secretaría de Desarrollo Social y precisó que forma parte de las obligaciones del Estado. "No creo que haya antecedentes de este tipo de programa para ayudar a las personas celíacas, teniendo en cuenta que son muy costosos los productos", sostuvo el intendente.Del acto, participaron la secretaria de Desarrollo Social, Candela Carminio; el subsecretario, Carlos Cuenca; la directora de Asistencia Nutricional y Comedores Comunitarios, Esther Díaz; la presidenta de la Asociación de Celiacos de Entre Ríos (ACER), Cecilia Pautasso; y beneficiarios del programa.La inscripción para estos complementos alimenticios comenzó en el mes de febrero y tiene como destinatarios a personas celíacas de escasos recursos. La canasta consta actualmente de 12 productos y se proyecta ampliar ese número para una correcta dieta y además brindar capacitaciones para que la gente aprenda a elaborar menús y a manipular los alimentos sin TACC.La idea de este programa es cubrir las necesidades que surgen en los diferentes sectores barriales de nuestra ciudad, como comedores comunitarios, jardines maternales, centros de salud. "El programa está destinado a gente de escasos recursos o que no los alcance ningún plan, o que bien no llegan a cumplimentar lo necesario para solventar los productos que son caros. Además, se extendió al personal municipal y al grupo familiar que padezcan celiaquía", sostuvo Esther Díaz, directora de Asistencia Nutricional y Comedores Comunitarios.Aquellos interesados en recibir el beneficio deben dirigirse a la Dirección de Asistencia Nutricional y Comedores Comunitarios -sita en calle Colón N° 521-.1- Fotocopia de DNI del beneficiario. En caso de ser menor, presentar del padre, madre o tutor.2- DNI de todo el grupo familiar conviviente.3- Fotocopia de la biopsia y certificado médico con la leyenda Padece Celiaquía, solicita Refuerzo Libre de T.A.C.C., emitido por el Profesional a cargo del Titular.4- En caso de Contar con mutual especificar cuál y qué beneficios percibe por su condición de Celíaco.El refuerzo de alimentos para celíacos denominado "refuerzo libre de gluten" es una caja que contiene las siguientes provisiones:- Premezcla x 1kg.- Puré de Tomate x 340 gr- Leche en polvo sin tacc x 800 gs Purísima- Fideo de Arroz x 500 gs- Arroz x 1 kg Dos Hermanos- Almidón de Maíz x 500 gr sin tacc- Polvo de Hornear x 50 gs pérgola- Cacao El Quillá- Azúcar Ledesma x kg- Mermelada sin tacc- Aceite x 900 cc.- Puré