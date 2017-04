Concordia quiere lograr una tarifa diferenciada para la energía eléctrica

La idea es atraer a nuevas empresas para que se radiquen en el Parque Industrial local; al tiempo que se contemplará también un beneficio para los usuarios residenciales.



Además, se presentará la propuesta a los municipios del departamento Federación, buscando conformar una mesa de trabajo regional sobre el tema.



Al respecto, Enrique Cresto, presidente del consorcio que nuclea a los municipios y juntas de gobierno del departamento Concordia, adelantó que "tenemos un proyecto que plantea reducir el costo energético a las empresas que se instalen en el Parque Industrial". Agregando que la iniciativa "generaría la radicación de nuevas industrias, que generen puestos de trabajo ocupando mano de obra local".



El proyecto también contemplaría la ampliación del "porcentaje conocido como Tarifa Social, y la intención del Consorcio es que sea un beneficio para toda la región que ha sido afectada por la represa de Salto Grande, es decir los departamentos de Concordia y Federación", precisó el intendente Cresto. Subrayando que "es una propuesta integral", que tiene como eje la premisa de que los excedentes de la represa deben contribuir al desarrollo de la región, uno de los objetivos fijados cuando se construyó la represa.



"No es una declaración de intenciones, sino un proyecto en firme que venimos debatiendo y que hemos elaborado", puntualizó el jefe comunal.



En principio, la reunión se llevará a cabo el próximo martes.



La región y el citrus

En la oportunidad se planteará la conformación de una Mesa de Trabajo sobre este tema, junto a los intendentes del departamento Federación; dado que lo que se buscará es que los beneficios que se plantean alcancen a toda la región directamente vinculada a la represa.



El temario que abordarán los presidentes municipales del departamento Concordia incluye el proceso de integración con Salto (ROU). Vale recordar que el próximo 27 de abril se realizará en la ciudad uruguaya una reunión binacional para abordar y poner en común las gestiones que se están realizando para la construcción del puente vecinal Concordia - Salto, el puerto de Salto y el aeropuerto internacional de carga.



"Esos tres proyectos binacionales plantean el desarrollo de todo el departamento, por eso entendemos que es importante la participación activa y el involucramiento del Consorcio InterMunicipal en estas gestiones", sostuvo Cresto.



Según su visión, "los municipios del departamento no pueden estar ajenos a temas como el aeropuerto internacional de carga, porque es un beneficio directo para los productores que en su mayoría están en los municipios del departamento, y no tanto en la ciudad de Concordia", explicó.



Por último, el presidente del organismo supramunicipal indicó que un tercer tema a abordar en la reunión de los jefes de los gobiernos locales, será el próximo encuentro que mantendrán con la Asociación de Citricultores y Fundación Coca Cola.



"Lograr ponerle un freno a la enfermedad del HLB, que no ingrese a nuestra zona, es una prioridad que desde los municipios definimos junto a los productores", concluyó Cresto. (Diario Río Uruguay)