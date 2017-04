Esta semana se conocerán las ofertas para el transporte urbano de pasajeros

Continuando con el proceso de establecer un nuevo régimen regulatorio del sistema de transporte público de pasajeros en Paraná, el intendente Sergio Varisco protagonizará este viernes 21 la apertura de sobres al finalizar el proceso de llamado a licitación, hecho que no sucedía desde 1984.



Con este nuevo avance se cumple con lo estipulado en el Decreto N° 0387 del 17 de marzo que establecía el llamado a licitación y cuyo plazo para presentarse como postulantes se cumple el viernes 21 de abril a las 9.

A las 10 de este viernes, en la Presidencia Municipal ubicada en la sede del Palacio (Corrientes y Urquiza, primer piso), será la apertura de sobres. Este proceso es fruto de un año de trabajo -todo el 2016 y parte de 2017- donde fueron cumpliéndose diversos pasos legales para llegar a esta realidad y concretar un nuevo marco regulatorio del servicio de colectivos en la capital provincial.



Antes, el 11 de enero, el Concejo Deliberante que aprobó la Ordenanza N° 9547 que estipulaba el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Condiciones Particulares para que, luego de 33 años, se licite el servicio urbano de pasajeros. Durante muchos años el Ejecutivo Municipal se encargó de extender la concesión a las empresas que funcionan en la ciudad. Luego de la medida adoptada por el HCD, Sergio Varisco refrendó esta nueva normativa el 16 de enero.

La empresa que sea favorecida podrá explotar el servicio por el término de ocho años, lapso que podrá ser prorrogado por otros cuatro años más. Los pliegos aprobados por el HCD, contienen puntos propuestos por el Intendente Varisco: entre ellos la estabilidad laboral de los actuales empleados que deberán ser absorbidos por la nueva compañía concesionaria.



Además se establece la gratuidad del boleto para estudiantes primarios y secundarios de educación pública o pública con gestión privada hasta 50 viajes mensuales, que no son acumulativos. Esta medida ya rige por Decreto del intendente Varisco que anticipó este beneficio para los alumnos secundario, previo al inicio del ciclo lectivo.



También contempla otros beneficios: tarifa a jubilados, obreros, estudiantes terciarios y universitarios; uso combinado de las Líneas Urbanas; descuento del 20% sobre la tarifa plana en caso de uso del servicio de 8.30 a 11.30; incorporación del servicio nocturno y gratuidades (discapacitados, menores de 5 años); personal uniformado de la Policía de Entre Ríos hasta dos -2- por unidad; los Los pliegos salieron a la venta con un valor de 200 mil pesos y podían ser adquiridos en Tesorería General (Andrés Pazos y Salta).

Las propuestas de las firmas que se propongan como servicios de colectivos en Paraná serán recepcionadas hasta las 9 de la mañana del 21 de abril en Presidencia Municipal.



Un proceso nuevo, paso a paso



Durante 2016, el HCD avanzó en lograr una nueva regulación de un paquete normativo para elaborar el pliego de concesiones generales y particulares para el sistema de transporte urbano. Fue aprobado en agosto y en enero se fijó la segunda etapa que define con especificidad recorridos, horarios, frecuencia, cantidad de líneas, montos de tarifas y beneficios en particular, entre otros aspectos más prácticos para el funcionamiento del servicio de colectivos en Paraná. El pliego incorporó nuevas pautas para el sistema de servicio de transporte público, como el boleto estudiantil secundario gratuito, la línea combinada, los recorridos nocturnos de guardia mínima y el descuento del 20% de la tarifa entre 8.30 a 11.30 de la mañana para descomprimir el tránsito.



Hay que recordar que este pliego de llamado a licitación fue aprobado en sesión por los bloques de Cambiemos y de UNA-Frente Renovador y no acompañado por los del Frente Para La Victoria (FPV), pese a que sus integrantes participaron del trabajo en comisión.

Algo trascendental en este proceso, también resultó la realización de la Asamblea Pública, desarrollada en diciembre con más de 300 vecinos que participaron dando sugerencias sobre el funcionamiento del sistema y de ellas, más de 42 propuestas se incorporaron al pliego de concesiones. Así, se tuvieron en cuenta las sugerencias que provinieron de propuestas de la gente, de concejales y asambleas de vecinos.

Una vez superada la licitación y posterior aprobación de las empresas adjudicadas, va a haber una mejor prestación del servicio para todos los paranaenses, resultando un salto cualitativo importante porque desde el año 1984 no ocurría.



El pliego de condiciones en general y particular fue un trabajo de seis sesiones trabajando sobre el tema, es una labor que culmina con mucho meses de estudio, cuyo articulado estuvo revisado muchas veces y en el marco de una legalidad absoluta. El tema del transporte público en Paraná ha sido un tema tabú en muchos años y por ello tanto el Ejecutivo Municipal como el Concejo Deliberante asumió en esta gestión tomar la decisión de abordarlo en su totalidad, establecer un nuevo marco regulatorio, para concluir con un nuevo llamado a concesión de transporte urbano de pasajeros que luego va estar integrado con un sistema interurbano.



Boleto secundario gratuito



El lunes 27 de febrero, el intendente Sergio Varisco firmó el Decreto mediante el cual estableció la gratuidad del boleto estudiantil secundario en Paraná. Esta decisión fue asumida luego de que el Concejo Deliberante previera en el Presupuesto 2017, destinar 5 millones de pesos en beneficio de todos los alumnos regulares que asistan a escuelas públicas o públicas de gestión privada en la capital provincial.

El adelanto determinado por el Ejecutivo se basó en que aún estaba en pleno proceso licitatorio el pliego de condiciones del nuevo marco regulatorio del servicio de transporte público de pasajeros.



Como la cláusula de gratuidad del boleto estudiantil secundario está incluido en los términos del llamado a licitación y ante el inicio de clases el 6 de marzo es que mediante este decreto, el jefe comunal hizo regir el boleto gratuito para los estudiantes secundarios.