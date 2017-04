Avelluto dio los detalles de la salida de Cacetta del INCAA

El ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, afirmó que la salida de Alejandro Cacetta como presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) se produjo porque "no se animó a meterse con los bolsones de irregularidades que subsisten" en el área que encabezaba y sostuvo que "no vuelve más".



Además, Avelluto indicó que quiere "que el dinero del cine llegue al cine y no que se escape por el costado", en relación al presupuesto de 2800 millones de pesos que maneja el INCAA.



"(Cacetta) "No se animó a meterse en bolsones de irregularidades que subsisten en el INCAA desde hace muchísimos años y nosotros estamos dispuestos a ir a fondo", precisó el ministro en declaraciones formuladas al canal América, pero aclaró que confía en él y que lo considera un hombre honesto.



"Cuando llegás a la administración pública tenés que saber que te vas a encontrar con gente que no quiere que las cosas cambien", señaló Avelluto, que enseguida remarcó que "Cacetta no vuelve más", independientemente del resultado que arroje la investigación que lleva adelante al Oficina Anticorrupción (OA) que encabeza Laura Alonso.



La semana pasada, el ahora expresidente del INCAA repudió que se haya puesto en duda su honorabilidad y vinculó su desplazamiento a "otros intereses" que él no aceptó cuando asumió el cargo en 2015.



"Tal vez yo no acepté algún manejo espurio que me proponían y pagué las consecuencias. Yo no acepto manejos espurios. Hablar de corrupción, con mi trayectoria y con lo que he hecho, me cuesta estar hablando de corrupción. Pero también estoy viendo de dónde viene y cómo lo han tratado", había sostenido el productor.



Por otra parte, desmintió el trascendido que señalaba que se iba a cambiar la ley sobre el Fondo de Fomento al Cine en detrimento de la industria nacional de cine.



"Quiero llevar tranquilidad a la gente del cine, nadie piensa en el gobierno nacional en tocar, afectar, reducir o eliminar el Fondo de Fomento del Cine", detalló.