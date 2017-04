Macri, por Semana Santa: "Que este tiempo nos una y llene de esperanza"

Durante el mediodía de este domingo, el presidente Mauricio Macri mandó un mensaje a través de su cuenta de Twitter por Semana Santa y abogó por la unión y la esperanza.



"¡Feliz Pascua! Que este tiempo tan especial nos una y llene de esperanza para seguir caminando a un mejor futuro", escribió el jefe de Estado.



El mensaje de Macri llegó poco después de que los obispos hicieran este domingo un llamamiento fuerte al diálogo y la reconciliación de los argentinos y expresaran su preocupación por los desencuentros, la corrupción en distintos ambientes y el avance de la droga y el narcotráfico.



"Convencidos de la verdad de las enseñanzas de Cristo desde la Cruz, seguimos pensando que la reconciliación es el camino de la paz, la justicia y un futuro prometedor para todos, sin exclusión. Si no hay reconciliación, no hay patria, no hay futuro", dijo el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Poli.



Macri viajó el jueves a Tandil, donde se hospedó en la estancia La Carlota, perteneciente a su madre Alicia Blanco Villegas, que es el lugar donde se casó con Juliana Awada, en 2010.



En una de las recorridas por la ciudad bonaerense, el mandatario fue insultado el sábado cuando salía con su hija Antonia de una iglesia de Tandil, donde pasó Semana Santa junto a su familia.