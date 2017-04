En Paraná, están en ejecución más de 30 obras de infraestructura

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, lleva adelante una serie de obras de gran importancia para la capital entrerriana. En materia de salud, se avanza en la mejora del sector de internación y de terapia intensiva del hospital San Martin, la reparación del hospital geriátrico Pascual Palma, y la construcción del Centro Educativo Terapéutico y del Centro de Prevención de Adicciones. Próximamente se hará el llamado a licitación para la construcción de 500 nuevas viviendas en la capital entrerriana.





El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Luis Benedetto, brindó detalles acerca de las obras que la provincia está ejecutando en la capital entrerriana, así como en otras localidades del departamento Paraná. Detalló luego que, corresponden a infraestructura en salud, desagües pluviales, construcción de nuevas unidades habitacionales y la finalización del Centro de Convenciones.





"Tenemos 355 millones de pesos en 30 obras en ejecución en Paraná y en Paraná Campaña estamos trabajando en otras 28 con una inversión de 98 millones de pesos. Por eso es fundamental la planificación para seguir adelante con todas estas acciones que dinamizan la economía", detalló el ministro.





En ese sentido, precisó que "con respecto al tema de salud, el hospital de la Baxada fue financiado por PAMI y está operativo en lo que refiere a consultorios externos y falta muy poco para completar la totalidad del conjunto".





Asimismo indicó que en la zona donde está emplazado el nuevo nosocomio "también tenemos obras de desagües pluviales y de pavimento, iniciadas en la gestión pasada y que junto con el municipio de Paraná, se están tratando de culminar lo más pronto posible, porque así lo ha expresado el gobernador Gustavo Bordet, como uno de sus objetivos". Además, remarcó que la provincia se ha hecho cargo de aportar los fondos correspondientes para finalizar estas obras complementarias al nuevo hospital.





Benedetto comentó también que "estamos haciendo una obra muy importante en hospital San Martin, con una inversión de 75 millones de pesos. Allí se construyen nuevos sanitarios en las habitaciones de internación, se está mejorando el área de terapia intensiva y completando la instalación de oxígeno. Del mismo modo, estamos trabajando en el hospital geriátrico Pascual Palma, donde se refaccionan los techos de tejas por sectores y, finalizado esto, se continuará en la parte interna.





En el mismo predio de la escuela Hogar Eva Perón, se está construyendo el edificio propio destinado a albergar el Centro Educativo Terapéutico 1, que brindará un espacio de contención a personas con discapacidad, con todas sus instalaciones adecuadas para las necesidades pedagógicas de quienes asisten a esta institución".





"Por otra parte, la otra gran obra que se está haciendo en Paraná, es la construcción del Centro de Prevención de las Adicciones, que está ubicado en las inmediaciones del aeropuerto de la capital provincial. Este espacio va a cumplir un rol muy importante para combatir el flagelo de la droga, y donde habrá un sector para internación, talleres y un centro de día. Allí también la provincia está llevando adelante una inversión muy importante" afirmó.



Centro de convenciones





La obra se emplaza en la Costanera Alta de la ciudad de Paraná, en inmediaciones del Centro Cultural 'La Vieja Usina'. Según precisó el ministro, los trabajos avanzan a buen ritmo y se espera que concluyan para fines de mayo, o principios de junio, si no hay ningún inconveniente. "Es una obra muy importante para la ciudad de Paraná, donde van a poder tener lugar distintos tipos de eventos, reuniones y actividades que hoy se encuentran limitados por falta de espacio. Esto sin dudas va a jerarquizar la capital entrerriana, junto a todas las obras que anteriormente mencioné".



Viviendas





En materia de política habitacional, Benedetto resaltó que "se van a licitar 500 viviendas a través del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV). Será un sistema mixto donde el oferente también debe proveer el terreno en el cual se emplazaría la vivienda.





Seguidamente añadió que "a través de la Unidad Ejecutora de Programas Especiales (UEPE), el departamento Paraná tiene 441 viviendas en ejecución, por medio de consorcios de trabajadores, generando así una importante dinamización de la mano de obra local. Con este programa estamos construyendo viviendas en Crespo, Hasenkamp, Mar í a Grande, Tabossi, San Benito, La Picada, Oro Verde, Las Garzas, Las Tunas, Paso de la Arena, Aldea Maria Luis y Aldea San Rafael ".





La situación de la obra pública





"Es importante destacar que a pesar de los problemas financieros, que son de público conocimiento, nunca hemos detenido las obras. Hay obras y hay objetivos claros que son fijados por el gobernador Bordet" aseveró.





En relación a los créditos internacionales que ha tomado la provincia, el ministro explicó que "se hacen para poder hacer frente a dos grandes falencias como son el acceso sur a Paraná y el reemplazo de los puentes Bailey en diferentes puntos del territorio provincial. Estas obras de infraestructura serán disfrutadas por las próximas generaciones, por lo cual el mejor camino es tomar este tipo de créditos para hacer frente a estos objetivos". Y detalló que "se trabaja para poder acceder a créditos internacionales que permitan financiar otras obras muy importantes para Entre Ríos, como son el gasoducto norte de la provincia, as í como obras de saneamiento en diferentes localidades".





Con respecto a la contracción de la obra pública en Entre Ríos, remarcó que "no fue tan pronunciada, porque se pudo poner al día el pago de los certificados de obra, y avanzar así con las diferentes cámaras, consorcios y trabajadores, para desarrollar un plan de acción que nos permita llevar adelante las obras en forma constante".



Enlace vial a Santa Fe y autovías





Más adelante, explicó los avances en la continuidad de la autovía de la ruta nacional 18, y en el proyecto de autovía de la ruta nacional 12 entre Paraná y Crespo y añadió que "también estamos trabajando muy fuertemente en el enlace vial entre Paraná y Santa Fe. En una visita a la UTN accedí a un informe sobre turbinas que podrán utilizarse para dotar de energía a la obra de forma ambiental y sustentable. Todas estas acciones las hemos solicitado ante Nación en conjunto con la Región Centro".





Finalmente, Benedetto afirmó: "Hoy tenemos que ayudar para atenuar los momentos difíciles que traviesa nuestro país, y darle mejor calidad de vida a los entrerrianos".