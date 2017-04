Senadores nacionales y el uso de redes sociales

Conforme a un informe realizado por el Instituto de la Democracia y Elecciones IDEMOE, al que pudo acceder parlamentario.com, se indica que -de acuerdo con lo publicado en la página web del Senado de la Nación Argentina- de los 72 miembros que lo integran, 55 informan que tienen cuentas en redes sociales, sean de Twitter y/o Facebook. Mientras que 17, no expresan tener cuenta alguna en redes sociales.



El equipo de trabajo de IDEMOE analizó la comunicación digital y la utilización de las redes sociales por parte de las legisladoras y los legisladores de la Nación, en base a la información proporcionada on line por ambas cámaras del Congreso Nacional.



En el estudio se pudo comprobar que el sitio web de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación publica las cuentas en redes sociales de sus miembros, mientras que el sitio web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, no ofrece este dato.



"En este sentido se priorizó, como fuente del estudio la información sobre las cuentas en redes sociales que está disponible para la ciudadanía en forma pública, oficial y ordenada; tal como la brindan en la página web del Honorable Senado de la Nación; por otro lado, es interesante que sus miembros tengan la oportunidad de difundir sus cuentas Twitter y Facebook en forma institucional", sostiene Silvana Yazbek, directora ejecutiva de IDEMOE.



Del relevamiento se desprende que la red más utilizada es Twitter. Dentro del universo que utiliza redes sociales (76,4%) un 96,5% utiliza Twitter (53 miembros), un 47,3% Facebook (26 miembros) y un 45,5% ambas redes en forma simultánea (25 miembros)



Un dato interesante, indica Fernando Peries -especialista en comunicación de IDEMOE-, es el que surge del enfoque de género, que metodológicamente el Instituto aplica a sus investigaciones, donde resulta que: "En proporción, las senadoras utilizan más las redes sociales que los senadores. Del total de miembros del Senado que usan redes sociales, el 83,4% de las senadoras usa la red Twitter mientras que de los senadores el 69,1%. En el caso de la red Facebook, el 43,3% de ellas lo utilizan mientras los senadores sólo el 31%. El 40% de las senadoras utilizan simultáneamente ambas redes y lo hacen de ésta manera, el 33,4% los senadores.



El Informe también analiza la actividad y posicionamiento de las cuentas de los senadores y las senadoras, de acuerdo a la cantidad de seguidores. En Twitter hay un grupo de senadores/as que son seguidos por entre 220.000 a 160.000 seguidores, luego la escala baja significativamente a un segmento de senadores/as que son seguidos/as por 20.000 a 10.000. La mayoría tiene entre 2000 y 5000 seguidores/as. Hay un 37% que tiene entre 0 a 2000 seguidores. En el caso de Facebook, ocurre algo similar con los números y segmentos.



También se constató, que son excepcionales las cuentas que tienen habilitada la mensajería, es decir la posibilidad de que cualquier interesado escriba a los/as parlamentarios/as en forma privada, tanto en Twitter como en Facebook.