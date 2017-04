En Entre Ríos, el 95% de las personas ya tiene el nuevo DNI

Tras un convenio firmado entre el Ministerio de Gobierno y Justicia a través de la Secretaría de Gobierno y la Jefatura de Gabinete de Ministros de Nación, el programa Nacional "El Estado en tu Barrio" llegó a la Provincia de Entre Ríos, con el objetivo de acercar las herramientas y servicios estatales a la ciudadanía.



"En consecuencia con el trabajo que viene realizando el Registro Civil a través del programa provincial "El registro Civil Cerca Tuyo" y para continuar con lo solicitado por el ministro Urribarri, de acercar las oficinas del registro a la gente, trabajamos con el Programa El Estado en tu Barrio", manifestó la directora del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, Vanesa Visconti, supo Diario Río Uruguay.



Al tiempo agregó que "si bien en Entre Ríos queda sólo un cinco por ciento de ciudadanos que no ha realizado el nuevo DNI, continuaremos trabajando a los fines de completar con la registración y que no quede ni un solo entrerriano sin su nuevo documento".



En este sentido, la funcionaria mencionó que durante el mes de abril se desarrollarán en la ciudad de Paraná varios operativos que buscan facilitar el acceso al Registro Civil. En el marco del Programa El Registro Cerca Tuyo y tras la articulación con el Consejo General de Educación, se llevará el registro a la Escuela. Este trabajo se realizará primeramente en las escuelas Nº 7, Mariano Moreno, y en Nº 206, Los Constituyentes.



"Tenemos una misión fundamental como parte del Estado y requiere de todo nuestro trabajo. La identidad es un derecho que tenemos que prevalecer como ciudadanos, por eso, si hay un niño sin DNI hay un niño que no accede al derecho", concluyó.