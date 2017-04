"Hay un descontrol de precios y todo aumenta", dice Kicillof

El ex ministro de Economía, Axel Kicillof, se mostró duro con las últimas medidas anunciadas por el Banco Central y aseguró que la inflación no va a bajar porque desde el Gobierno no toman las decisiones correctas para que suceda.



"Los números económicos dan todos mas, se ven los portazos, la grieta del Gobierno. Hay un descontrol de precios absoluto y todo aumenta gracias al Gobierno; es muy difícil pensar que se va a frenar la inflación", dijo el diputado nacional por el Frente para la Victoria en diálogo con radio 10.



"Los funcionarios piensan que la inflación es un fenómeno monetario, de demanda. Planchando el dólar y subiendo la tasa de interés esperan ganarle a la inflación . El único elemento que hay es la caída de la demanda, la gente no tiene plata y no compra. Si esa es la política para bajar la inflación, es peor el remedio que la enfermedad. El gobierno ha dejado a buena parte de la población sin la posibilidad de llegar a fin de mes", advirtió Kicillof, quien aseguró además que "el año pasado fue el año con más inflación en los últimos 20 años".



Respecto de las marchas que tuvieron lugar en las últimas semanas, el ex funcionario kirchnerista indicó que "hubo más gente en la calle rechazando sus políticas que poyando". "Hay muchísimos sectores que son víctima de las políticas neoliberales y reacciona a través de la manifestación", agregó.



Además, Kicillof dijo que hay "una represión avalada desde el Gobierno " y aseveró: "Lo único que tiene que ofrecer es mano dura".



Sobre la posible candidatura de Cristina Kirchner en las próximas elecciones parlamentarias, dijo que "cada vez más encuestas muestran que sería la candidata más votada en la provincia de Buenos Aires" pero que será ella quien tome la decisión.



"Es lo que se escucha en la calle como respuesta a la situación que genera el Gobierno. Hay que estructurar a una oposición que democráticamente y a través de la expresión pueda manifestar al Gobierno algo que parece no entender: las políticas que está aplicando generan mucho daño y las tiene que revertir", finalizó Kicillof.