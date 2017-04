Para Zaffaroni "no va a tardar mucho en haber un muerto"

Luego de que un sector del kirchnerismo anunciara un "enfrentamiento civil", el ex juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Raúl Zaffaroni reavivó la polémica y aseguró que "no va a tardar mucho en haber un muerto".Zaffaroni dijo estar preocupado por "la peligrosa" represión que, según consideró, obedece a una estrategia del Gobierno: "Hay una orden de reprimir a la protesta pública y eso no se da si no hay una orden de arriba", aseguró."Si no se da una orden la policía no lo hace. No es que la policía se suelta por sí misma, eso viene de arriba. Nos estamos apartando del Estado de Derecho y nos vamos acercando al Estado de la Policía", completó.En diálogo con, el ex ministro de la Corte pronosticó un desenlace fatal. "(Por) esta escalada de represión de la protesta, desgraciadamente no va a tardar mucho en haber un muerto". E instó al Gobierno a "tener mucho cuidado".Otra vez, Zaffaroni volvió a cargar contra Mauricio Macri y acusó a los medios de estar "encubriendo los grandes negociados de este gobierno". "Hay un montón de cosas que pasan en el país y tratan de taparlo con cualquier cosa", apuntó."Se dicen un montón de barbaridades, como que soy abolicionista. Y yo tengo una larga discusión con el abolicionismo. El garantismo son, como dice la palabra, garantías para asegurar una serie de cosas: que no vamos a tener presos políticos, que no va a pasar lo que pasó con el estudiante en Jujuy, que no vamos a tener un vigilante abajo de la cama. El argumento de que el garantismo es sólo para los delincuentes no es cierto, Las garantías son para todos. Uno puede ser partidario de las garantías, pero yo no inventé las garantías: las garantías están en la constitución, en tratados internacionales, en las leyes. Si alguien asume un papel en contra de las garantías de nuestra constitución que lo diga", dijo.En redes sociales, a Zaffaroni se le recordó algunas polémicas frases que pronunció en el pasado. Por ejemplo, cuando en 2003, antes de ser electo juez de la Corte y en una entrevista con la revista Rolling Stone, confesó que era "horrible" mandar gente a la cárcel."Pero la diferencia es cómo lo encarás. Abrís un expediente y decís: 'A ver cómo lo zafo a éste'. Y si zafarlo no está bien, entonces digo: 'A ver cómo hago para que la lleve más aliviada'. Abriendo un expediente así, con esa idea, vas a dormir tranquilo siempre".