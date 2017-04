Crearon la Fundación de Micaela García en Concepción del Uruguay

Espectáculos Los Padres de Micaela cenarán con Mirtha y estarán en el programa de Rozin

Fundación Micaela García "La Negra". Así se llama la organización no gubernamental (ONG) que los padres, familiares y amigos y amigas de Micaela decidieron oficializar en homenaje a la joven uruguayense asesinada en Gualeguay.La ONG tiene asiento en el Barrio Las Mandarinas, en Concepción del Uruguay, espacio de militancia y lucha donde cada fin de semana se encontraba Micaela.La fundación no sólo que ha sido formalizada y se encuentra a la espera de la personería jurídica, sino que además intensificó sus tareas en pos de la comunidad y la gente del barrio que Micaela tanto apreciaba.Al respecto desde de JP Evita de Concepción del Uruguay comentaron: "Estamos trabajando junto a vecinos y vecinas de Villa Mandarina en la conformación del Comedero y merendero "La Negra" Micaela García. No vamos a descansar hasta que los sueños de nuestra compañera sean realidad".La Fundación ya lanzó su fanpage en la red social Facebook, este jueves 13, y en tan solo 48 horas, ya cuenta con más de 10 mil seguidores.