Si el gobierno "ratifica este camino, el conflicto va a escalar", dice la CGT

El secretario general de la CGT Juan Carlos Schmid advirtió que "si no mejoran los índices sociales y económicos y se ratifica a rajatabla que este es el camino y no da resultados, el conflicto va a escalar pese a cualquier otra reunión que se haga".



Además, Schmid cuestionó al presidente Mauricio Macri al remarcar que "la declaración de que 'no hay plan B' es una cerrazón que no da lugar a ningún lado".



"Nosotros volvemos a insistir con la vigencia de nuestros reclamos, y vamos a llevar adelante todas las tratativas y las gestiones que sean necesarias para corregir todo esto. Si no mejoran los índices sociales y económicos y se ratifica a rajatabla que este es el camino hacia dónde vamos y que no da resultados, el conflicto va a escalar pese a cualquier otra reunión que se haga", sostuvo.



El gremialista precisó en declaraciones formuladas a Radio 10 que "habrá que esperar, el plan de lucha va a ir acompañado de la temperatura del conflicto social".



"No sólo lo percibo, sino que se lo he manifestado al ministro (de Trabajo, Jorge) Triaca que es altamente inconveniente. Los sindicatos del transporte tuvimos un encuentro con el ministro en la sede de La Fraternidad. Estos juegos verbales siempre hay en el medio de la disputa de un paro, pero los que nos parecía altamente peligroso es cuando se declara que "para cambiar esto, armen un partido y ganen las elecciones", señaló".



Schmid afirmó que "esto es peligroso porque es una manera de cerrar todos los caminos, de no construir una democracia que pueda asumir el desafío de este tiempo" y añadió: "Es como decirle al individuo: 'Vaya, vote, y venga dentro de cuatro años'. Y esto no es bueno en el tiempo que vivimos, es altamente peligroso para la democracia y para un hombre que hizo campaña con uno de los eslogans que era 'la unión de los argentinos'".



Sobre la reunión con Triaca, reveló que el jefe de la cartera laboral les "ya se le ha manifestado que esto es el talón de Aquiles del sistema económico de la Argentina desde hace un rato largo".



"No es un problema únicamente sindical, de la relación laboral, sino que tiene que ver con otros costados de la economía y que debe ser abordado en su conjunto, no solamente por los sindicatos", concluyó.