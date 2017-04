Juicio abreviado: "Ha sido de gran utilidad en casos de violencia de género"

A partir de la declaración de Sebastián Wagner, en la que sindica a Pavón en el hecho brutal que terminó con la muerte de Micaela García, el Procurador General de la provincia mencionó a Elonce TV que a partir de ahora, el dueño del lavadero, que ya permanecía detenido en el marco de la causa, "responderá como coautor en todos los hechos, tanto del secuestro, abuso sexual, como del homicidio".



Ambos, Wagner y Pavón, responderán "por el homicidio triplemente calificado por la alevosía, el femicidio, y por criminis causa, es decir para ocultar el delito cometido".



Por otra parte, se refirió al debate que se encendió respecto del juicio abreviado: "El juicio abreviado es un juicio igual al común, pero en el que el acusado reconoce su culpabilidad. Cualquier delito puede ser solucionado como abreviado. Hay una confusión, se lo pretende parificar con un acuerdo civil, privado; pero no es así. A todo lo examina con su legitimidad el Tribunal, y si no está de acuerdo con la calificación legal o con las pruebas, rechaza el abreviado".



En el mismo sentido defendió al juicio abreviado, poniendo de manifiesto que "tiene una gran utilidad, sobre todo en los de violencia de género. No obstante, si hay pruebas suficientes en un caso muy grave, se lleva a juicio normal".



"Hemos logrado condenas efectivas, en casos de violencia de género, en muchísimos casos, situaciones que han sido aprobadas por las organizaciones de defensa de género, en reuniones organizadas en las unidades fiscales especializadas", aseveró García.



Además dijo que "es un error garrafal, sobre todo de gente que no conoce el derecho penal, pensar que se debe cercenar la posibilidad del juicio abreviado". Elonce.com.