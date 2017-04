De Mendiguren: "La famosa bicicleta se transformó en una bicicletería"

El diputado José Ignacio De Mendiguren (FR) analizó este miércoles el escenario económico en Argentina y aseguró que "la famosa" bicicleta financiera "se transformó en una bicicletería".



Además, en diálogo con radio El Mundo, consideró que "el dólar bajo, la inflación alta y la suba de tasas" es "el trípode de la muerte".



"La Argentina está quedando muy cara para producir. La economía real no cierra y esto terminará con los capitales que se asustan y se quieren ir. Frente a esa situación, hay que aumentar la tasa y terminamos en un espiral con la economía ahogada", señaló el legislador.



Por otra parte, en declaraciones a radio Rivadavia, el extitular de la UIA amplió que "la economía no arranca" y que, a pesar de que el dólar bajó este martes, "subió otra vez la tasa de interés". "La famosa bicicleta se transformó en una bicicletería", alertó.



De Mendiguren dijo que las altas tasas de interés y la presión tributaria afecta a los productores y hace que "la Argentina se pone cara para producir". "Estamos comprando 30 mil casas prefabricadas a China", expresó.



"Cuando vos decís que esto es Cambiemos, de cambiemos no tiene nada, esto ya lo hemos conocido y ha terminado mal", afirmó y agregó: "el gobierno anterior tampoco le daba valor a la producción y emitía descontroladamente; pero este gobierno cambia la emisión en pesos por deuda en dólares".



El diputado del bloque massista cuestionó que "tenemos importaciones ridículas, como la pasta de dientes de Inglaterra". "El problema no es del productor, sino es macroeconómico", concluyó.