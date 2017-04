Sigue el estado de asamblea y retención de servicios en Obras Sanitarias

Desde hace tres días, empleados de Obras Sanitarias de la comuna paranaense, iniciaron asambleas en el lugar de trabajo y este miércoles resolvieron retención de servicios. Así lo indicó a, Ramón Ortíz, secretario general del Sindicato de Obras Sanitarios de Entre RíosSegún expresó, la medida se resolvió ante "el corte de diálogo" con autoridades del Ejecutivo Municipal. Y agregó que "se presentó en el ministerio de Trabajo una conciliación obligatoria pero a nosotros no nos han notificado todavía. Nosotros nunca cortamos el diálogo, lo cortaron ellos y ahora nos quieren llevar al Ministerio".Finalmente, Ortíz recordó que ellos no aceptaron la propuesta de mejora salarial presentada en la paritaria y dio cuenta que "mientras siga esta situación vamos a seguir de paro, garantizando el servicio mínimo y las emergencias; y si se rompe un caño de grandes dimensiones se saldrá a trabajar, el resto no".