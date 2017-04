Highton de Nolasco: "No creo que lo de Rossi de lugar a un juicio político"

La jueza de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco, habló del femicidio de Micaela García, asesinada en Gualeguay por Sebastián Wagner, quien estaba en libertad gracias al juez Carlos Rossi que le permitió salir antes de cumplir su condena completa. Esta decisión puso en la lupa al juez que ahora enfrenta el pedido de destitución.



Highton de Nolasco dijo a Página 12: "No creo que algo así de lugar, en general, a un planteo de juicio político", aunque luego agregó que "dependerá del caso y de lo que decidan las autoridades políticas". La funcionaria dirige además la Oficina de la Mujer y de la de Violencia Doméstica y señaló que pese a que exista "un informe favorable" a un acusado de violación, éste puede volver a reincidir. "El problema es que las personas salen de la cárcel igual o peor que cuando entraron", sostuvo.



"Puede pasar que haya un informe favorable al imputado y que igual suceda algo así, un femicidio. Más allá de que no quiero referirme al caso concreto, esta persona iba a salir en libertad en no mucho tiempo más, un año y medio quizá. Los presos en algún momento salen, y los delitos sexuales tampoco tienen penas tan elevadas", explicó la jueza.



"El problema es que las personas salen de la cárcel igual o peor que cuando entraron. Porque no hay un sistema mínimo de capacitación. Habría que hacer capacitación en género en las cárceles, pero además debería haber algo específico para los presos por delitos sexuales", remarcó.



Sobre los femicidios que hay en el país, brindó algunas cifras: "En 2014 fueron 225, en 2015 fueron 235 y ya tenemos los de 2016 pero los estamos procesando, aunque también se advierte un aumento. Empezamos a analizar también los homicidios de travestis por razones de género".