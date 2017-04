La Coalición Cívica ratificó su pertenencia a Cambiemos

La Mesa Ejecutiva Nacional de la Coalición Cívica-ARI respaldó las investigaciones de la diputada Elisa Carrió contra la corrupción, al ratificar su pertenencia a Cambiemos y su confianza en el gobierno de Mauricio Macri "para eliminar las mafias que enfrentamos en soledad".



"Ninguna diferencia nos va a dividir", subrayó el partido en un documento en el que reafirma "creamos y creemos en Cambiemos para eliminar las mafias que enfrentamos en soledad".



En el texto, la CC-ARI afirmó que "los ataques, los pactos políticos de impunidad, las denuncias, y las mafias fueron enfrentadas en soledad por Elisa Carrió y la Coalición Cívica ARI".



Advirtió que el partido sólo contó "con el apoyo de parte del electorado y la ciudadanía" que lo ayudó a seguir adelante, en tanto "algunos dirigentes políticos intentaron sacar rédito político de la lucha contra la corrupción, por momentos perjudicando los procesos judiciales".



La CC-ARI repasó además el trabajo realizado en los últimos años, entre los que se mencionan "el juicio político a la Corte menemista que comenzó en soledad y con Carrió como su primer impulsora en el año 2002; las investigaciones sobre el rol y accionar de Julio De Vido, iniciadas por Carrió y su equipo en 2004; la denuncia por asociación ilícita contra Néstor Kirchner, Lázaro Báez y otros, que fue presentada en 2008".



También hizo referencia a las denuncias contra el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández "por sus vínculos con el narcotráfico; la investigación del tráfico de efedrina y la del financiamiento por parte de importantes droguerías a la campaña presidencial del Frente para la Victoria 2007; el trabajo sobre los ilícitos que involucran a Ricardo Echegaray, lo que le valió a Carrió persecución y hasta querellas en su contra".



Recordó además que "el pliego de (Alejandra) Gils Carbó como Procuradora General de la Nación sólo fue impugnado Carrió", así como que "el espionaje ilegal de César Milani (ex jefe del Ejército), advertido y denunciado en 2013, hoy detenido y procesado; la muerte del fiscal Alberto Nisman y el encubrimiento por parte de altos funcionarios del poder político de entonces".



En el documento mencionó además "las denuncias sobre la gestión de Daniel Scioli (ex gobernador bonaerense) y su jefe de gabinete, Alberto Pérez, y el vaciamiento en la provincia de Buenos Aires de la que nadie se había dado cuenta", entre otras.



Finalmente, la CC-ARI reafirmó su pertenencia a Cambiemos y al Gobierno al señalar que "por todo lo expuesto, creamos y creemos en Cambiemos y ninguna diferencia nos va a dividir".



"Sostenemos al presidente Macri y su gobierno porque nuestro acuerdo núcleo es construir una República sin mafias que nos lleve al desarrollo y la modernidad", concluyó la fuerza.