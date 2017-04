"Son cosas que no deberían suceder", afirmó Taiana sobre la muerte de Micaela

Micaela García era una activa militante del Movimiento Evita, y entre los que asistieron a su velatorio en Concepción del Uruguay, se pudo ver a Jorge Taiana, vicepresidente del Parlasur, y al senador nacional Juan Manuel Abal Medina, ambos referentes del Movimiento Evita.En diálogo con, Taiana afirmó que "es un día muy triste, en una despedida que no es despedida sino un homenaje a una muchacha como Micaela que tenía una luz, una fuerza, una capacidad de liderazgo, muchísimas potencialidades y un gran compromiso social, era una dirigente importante del Movimiento Evita, de nuestra juventud".Tras ello, manifestó que la joven ". Estamos ante un problema que es la violencia de género que requiere ser tratada con la importancia que tiene porque las consecuencias son los hechos, son las víctimas y lo más grave es que afecta a toda la sociedad y no permite que una mujer ande por la calle sin el temor que le suceda algo".Por su parte, Juan Manuel Abal Medina, destacó el "cariño que ella despertaba y el enorme acompañamiento que está teniendo la gente que más la quería".Respecto a lo sucedido con la libertad condicional de Sebastián Wagner y los cuestionamientos hacia el juez Carlos Rossi, el senador nacional afirmó que "está claro quey que no está mirando el reclamo de seguridad de la gente, del Ni una Menos que muchas veces termina con poner una fotito en las redes pero después no se hacen cargo de las cuestiones y este caso es muy claro, acá hubo un juez que hizo todo mal. La excarcelación es la gota que rebalsó el vaso, pero antes hubo una reducción de penas y antes no se tomó en cuenta un tercer caso que, con una argucia legal, quedó en el medio"., opinó finalmente el legislador nacional justicialista.El diputado por la Provincia de Buenos Aires por el Movimiento Evita Gustavo Di Marzio, manifestó que quería "estar presente por una compañera que militaba todos los días con alegría, necesitábamos estar acá", resaltó aPor otra parte, manifestó: "Lo que la juventud está haciendo de participar desde la solidaridad, de recuperar los valores, sobre todo del amor, que se lo da a ese pueblo humilde para construir una sociedad con justicia social, con libertad", señaló.Micaela tenía "un compromiso muy grande, para los jóvenes sobre todo, de levantar esa bandera que ella levantaba, y hacer posible ese mundo, de la solidaridad y la igualdad", resumió.