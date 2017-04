Agmer Paraná se retiró del CGE a la espera de una nueva propuesta salarial

Docentes nucleados en Agmer Paraná, resolvieron en asamblea, retirarse del hall del Consejo General de Educación, con la condición de que el Gobierno "cumpla" con lo anunciado en la audiencia de este lunes y en vista a la reunión del próximo martes cuando se aguarda que el Ejecutivo de a conocer "una propuesta superadora" al 18 por ciento que ofreció hasta ahora.Los docentes resolvieron en asamblea este mediodía retirarse del CGE, lugar en el que permanecían desde el jueves 30 de marzo, ""La toma no se levanta, se suspende porque quedamos en estado de alerta para ver cómo se sigue desarrollando esto en las próximas horas", advirtió para remarcar: "Si el gobierno no cumple con lo anunciado en la audiencia del lunes, vamos a volver o a ocupar el CGE nuevamente o a tomar otra medida de lucha que resolvamos con el conjunto y que tenga la efectividad que ha tenido esta toma"."Para nosotros es una experiencia que ha significado un salto en calidad importante porque hacía mucho que no teníamos una conquista. Ahora estamos expectantes a lo que pase el martes con la propuesta salarial", acotó.A entender de Puntel, el Gobierno "va a tener que demostrar que es realmente superior la propuesta pero sobre todo la calidad de esa propuesta: que no tenga montos en negro, que tenga una actualización respecto al aumento del costo de vida. Lo que no podemos aceptar es que sea para todo el año, sino volver a discutir en junio o julio", destacó aMientras tanto, la Seccional deja en suspenso la medida anunciada para el próximo lunes y que se trataría de una "suspensión de actividades desde las 10".Más adelante, respecto a los descuentos por paro, el dirigente afirmó: "La resolución Nº 2566 es uno de los logros más preciados, es una suspensión camino a la derogación. Mientras tanto el gobierno convocará a una comisión que trabajará en una nueva normativa donde tengamos participación".En la asamblea desarrollada en el CGE, algunos de los que tomaron la palabra, invitaron a los trabajadores de la Educación a darle continuidad a la protesta, sumándose al acampe docente instalado en forma conjunta por todos los gremios del sector, frente a Casa de Gobierno."Es la medida que continúa por disposición del Congreso y nosotros vamos a estar confluyendo ahí, acompañando esa medida", aseveró Puntel.Cabe recordar que los docentes nucleados en Agmer permanecían en el hall del CGE desde el pasado jueves 30 de marzo, cuando arribaron en forma espontánea en el marco de una marcha docente que llegó hasta el CGE y Casa de Gobierno.