Política

Tenía 70 años

Martes 11 de Abril de 2017

Falleció Alberto Balestrini, histórico dirigente del justicialismo

El ex vicegobernador bonaerense, ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y ex intendente de La Matanza tenía 70 años, y en 2010 había sufrido un ACV que lo dejó fuera de las actividades políticas.