Para la titular de la CTERA, el paro es el planteamiento de "un límite ético"

"Para nosotros el paro es un límite ético, es plantear un límite frente al cual los maestros no estamos dispuestos a ser indiferentes", manifestó Alesso en declaraciones a Radio Rivadavia."Esto no tiene que ver con la discusión de un papel (que autorizara la instalación de la estructura) porque nada es más importante que la vida", añadió.El gremio docente CTERA convocó a un paro nacional que se cumple hoy "contra la represión" registrada este domingo durante una protesta frente al Congreso de la Nación cuando intentaban instalar una "escuela itinerante"."Ahora los papeles están, quiero creer que podamos armar la escuela itinerante porque los papeles están", agregó.Asimismo la representante de CTERA exigió al gobierno el cumplimiento del fallo judicial que, haciendo lugar a un amparo presentado por el gremio UDA, ordenó al gobierno la convocatoria a paritarias docentes."Hasta ahora no hemos sido convocados, el gobierno dice que va a apelar, pero lo que no dice es que el fallo es de cumplimiento efectivo", señaló Alesso."Después podrá apelar pero mientras tanto tiene que cumplir y convocar a paritaria nacional docente", añadió.